ठंड शुरू होते ही घुटने और कमर दर्द की बढ़ी परेशानी, अस्थि रोग विभाग में ओपीडी हुई दोगुनी

जागरण संवाददाता, देहरादून। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। इस सीजन में गठिया और कमर के पुराने दर्द के मरीजों की समस्या बढ़ती है। जोड़ों में दर्द और अकड़न से मरीजों के लिए चलना, उठना और बैठना तक दूभर हो जाता है। सुबह-शाम बढ़ती ठंड के चलते वायरल संक्रमण के साथ अर्थराइटिस (जोड़ों का दर्द) के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है।

राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल में अस्थि रोग विभाग की ओपीडी में सामान्य दिनों के मुकाबले इन दिनों जोड़ों के दर्द के मामले दोगुने आ रहे हैं। सोमवार को भी यहां ओपीडी 300 पार रही। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि सर्दी के मौसम में शरीर का तापमान गिरने से खून का संचार धीमा पड़ता है। ऐसे में जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां और ऊतक सख्त हो जाते हैं, जिसके चलते अकड़न, सूजन और दर्द होता है। जिन मरीजों को पुरानी चोट लगी हो उनमें भी दर्द बढ़ जाता है।

सर्दी आते ही जोड़ों का दर्द परेशान करने लगता है। खासकर बुजुर्गों, गठिया के मरीजों और पुराने चोट वाले लोगों के लिए ये मौसम मुश्किल भरा होता है। तापमान गिरने के साथ शरीर की मांसपेशियां और जोड़ों की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे जकड़न, सूजन और दर्द बढ़ने लगता है।

राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल के अस्थि रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डा. अनिल जोशी बताते हैं कि इन दिनों जोड़ों के दर्द वालों की संख्या भी काफी बढ़ती जा रही है। खासकर कमर और घुटनों के दर्द के मरीज अधिक मिल रहे हैं। बदलता मौसम जोड़ों पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है, ऐसे में सतर्क जरूरी है। ऐसे में समय में खुद को गर्म रखना, नियमित रूप से हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग करना, गर्म सिकाई करना और संतुलित आहार लेना शामिल है।