देहरादूम एयरपोर्ट पर CNS प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने को मैनेजमेंट कोर्स शुरू, देशभर के हवाई अड्डों के 11 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा

संवाद सहयोगी, डोईवाला। देहरादून हवाई अड्डे पर पांच दिवसीय सीएनएस प्रबंधन पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस पाठ्यक्रम में देशभर के विभिन्न हवाई अड्डों से आए 11 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विमान संचार को उन्नत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना है।

जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक सेफ्टी इलेक्ट्रानिक पर्सनल (एटीएसईपी) के लिए पहला सीएनएस (कम्युनिकेशन, नेवीगेशन, सर्विलांस) सिस्टम पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर एयरपोर्ट के निदेशक भूपेश सीएच नेगी ने कहा कि यह कौशल विकास के क्षेत्र में एक नई शुरुआत है, जिसका उद्देश्य सीएनएस प्रबंधन में दक्षता को बढ़ाना है, ताकि हवाई अड्डा संचालन सुरक्षित और समन्वित हो सके।