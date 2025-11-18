देहरादूम एयरपोर्ट पर CNS प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने को मैनेजमेंट कोर्स शुरू, देशभर के हवाई अड्डों के 11 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा
देहरादून एयरपोर्ट पर CNS प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट कोर्स शुरू हुआ है। इस कोर्स में देशभर के हवाई अड्डों से 11 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य हवाई अड्डों के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए CNS प्रबंधन की नवीनतम तकनीकों से अवगत कराना है, ताकि सुरक्षित हवाई यातायात सुनिश्चित किया जा सके।
संवाद सहयोगी, डोईवाला। देहरादून हवाई अड्डे पर पांच दिवसीय सीएनएस प्रबंधन पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस पाठ्यक्रम में देशभर के विभिन्न हवाई अड्डों से आए 11 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विमान संचार को उन्नत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना है।
जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक सेफ्टी इलेक्ट्रानिक पर्सनल (एटीएसईपी) के लिए पहला सीएनएस (कम्युनिकेशन, नेवीगेशन, सर्विलांस) सिस्टम पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर एयरपोर्ट के निदेशक भूपेश सीएच नेगी ने कहा कि यह कौशल विकास के क्षेत्र में एक नई शुरुआत है, जिसका उद्देश्य सीएनएस प्रबंधन में दक्षता को बढ़ाना है, ताकि हवाई अड्डा संचालन सुरक्षित और समन्वित हो सके।
संयुक्त महाप्रबंधक (सीएनएस) दीपक चमोली ने प्रतिभागियों को इस पहल के रणनीतिक महत्व के बारे में बताया। एयरपोर्ट के संयुक्त महाप्रबंधक नितिन कादयान ने कहा कि यह कार्यक्रम विमान संचार के क्षेत्र में कौशल विकास और वैश्विक मानकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रशिक्षण देहरादून हवाई अड्डे पर तैनात आन जाब ट्रेंनिंग इंस्ट्रक्टर और एटीएसईपी अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है, जिसमें सहायक महाप्रबंधक आनंद गुप्ता इसके संयोजक हैं।
