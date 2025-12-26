साइलेंट किलर है कोलन कैंसर! पेट में दर्द और थकान जैसे 7 संकेतों को न करें इग्नोर
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोलन कैंसर यानी बड़ी आंत का कैंसर धीरे-धीरे बढ़ने वाला लेकिन खतरनाक रोग है, जो समय पर पहचान और इलाज न होने पर जानलेवा हो सकता है। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसके शुरुआती लक्षण बेहद नॉर्मल होते हैं जिन्हें हम आमतौर पर मामूली पेट की समस्या या थकान मानकर अनदेखा कर देते हैं।
हालांकि, यही लक्षण अगर लंबे समय तक बने रहें, तो वे कोलन कैंसर की ओर इशारा कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में, जो इस गंभीर बीमारी की शुरुआत में दिखाई देते हैं, मगर जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते है
बॉवेल मूवमेंट में बदलाव
अगर आपको अक्सर कब्ज, डायरिया या पेट साफ करने में समस्या या कोई बदलाव महसूस हो रहा है और यह समस्या हफ्तों तक बनी रहती है, तो यह सामान्य नहीं है। यह कोलन की दीवारों पर हो रहे ट्यूमर की वजह से हो सकता है, जो आंतों के कार्य में रुकावट डालता है।
मल में खून या गहरा रंग
मल में खून आना या उसका रंग असामान्य रूप से काला हो जाना इंटरनल ब्लीडिंग का संकेत हो सकता है। बहुत से लोग इसे बवासीर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह कोलन कैंसर की चेतावनी भी हो सकती है।
लगातार पेट दर्द या ऐंठन
बार-बार पेट में मरोड़, भारीपन, गैस या ऐंठन जैसी समस्या अगर लंबे समय तक बनी रहे, तो यह सिर्फ पाचन की गड़बड़ी नहीं, बल्कि बड़ी आंत में हो रहे किसी बदलाव का संकेत हो सकता है।
पेट साफ न होना
यदि पेट साफ करने के बाद भी ऐसा महसूस हो कि पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, तो यह कोलन कैंसर का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है।
अचानक वजन घटना
जब बिना डाइटिंग या वर्कआउट के वजन अचानक घटने लगे, तो यह चिंता का विषय है। कैंसर कोशिकाएं शरीर की ऊर्जा को तेजी से इस्तेमाल करती हैं जिससे वजन कम होता है।
लगातार थकान और कमजोरी
शरीर में आयरन की कमी या इंटरनल ब्लीडिंग से शरीर कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
भूख न लगना या जल्दी पेट भर जाना
अगर आपकी भूख में अचानक गिरावट आई है या थोड़ा खाने पर ही पेट भारी लगने लगता है, तो यह कोलन में कोई असामान्य वृद्धि का संकेत हो सकता है।
अगर ये लक्षण लगातार बने रहें, तो डॉक्टर से परामर्श लेकर उचित जांच कराना बेहद जरूरी है। शुरुआती पहचान से कोलन कैंसर का इलाज संभव है।
