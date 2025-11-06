सावधान! 30 की उम्र से पहले भी हो सकता है कोलन कैंसर, दिखते ही पहचान लें ये 5 साइलेंट लक्षण

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान और बढ़ते स्ट्रेस की वजह से कई गंभीर बीमारियां पहले से कम उम्र में दिखाई देने लगी हैं। इनमें से एक है कैंसर, जिसके बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है।

कैंसर के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से एक कोलन कैंसर है। पहले यह बीमारी ज्यादातर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती थी, लेकिन अब 20 से 40 वर्ष तक के युवाओं में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शुरुआती लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच कराना बेहद जरूरी है, वरना देर होने पर इलाज मुश्किल हो सकता है। यहां इसपर विशेष जानकारी दी गई है आईए जानते हैं इनके बारे में-