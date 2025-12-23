हार्ट अटैक और स्ट्रोक में एक-एक मिनट है कीमती, डॉक्टर बोले- ये लक्षण दिखते ही तुरंत पहुंचे अस्पताल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हार्ट अटैक और स्ट्रोक, दोनों ही मेडिकल इमरजेंसी है, जहां हर मिनट जान बचाने के लिए बेहद जरूरी है। इस दौरान जरा सी लापरवाही या देरी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हार्ट अटैक (Heart Attack Symptoms) और स्ट्रोक के लक्षणों (Stroke Symptoms) को तुरंत पहचानकर डॉक्टर की मदद ली जाए।

आइए डॉ. अरुण कुमार गुप्ता (डायरेक्टर, कार्डियोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम) से जानते हैं कि क्यों हार्ट अटैक और स्ट्रोक की स्थिति में एक-एक मिनट कीमती है और इनके लक्षण कैसे होते हैं। हार्ट अटैक हार्ट अटैक में, दिल की आर्टरी में रुकावट आ जाती है, जिससे दिल की मांसपेशियों को पर्याप्त खून मिलना बंद हो जाता है। हर गुजरते मिनट के साथ दिल के सेल्स मरने लगते हैं। इसलिए जितनी देर होगी, नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए अगर अस्पताल पहुंचने में देर हो जाए, तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है।