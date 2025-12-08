जहरीली हवा बढ़ा रही है लंग कैंसर का खतरा, इन 8 लक्षणों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लंग कैंसर दुनियाभर में कैंसर से होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है। भारत में भी इसके मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें प्रदूषण का अहम योगदान है। प्रदूषण के छोटे कण PM 2.5 फेफड़ों के सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसके कारण लंग कैंसर (Lung Cancer) का खतरा बढ़ जाता है।

ऐसे में प्रदूषण से बचाव के साथ-साथ लंग कैंसर के लक्षणों (Symptoms of Lung Cancer) के बारे में जानकारी भी जरूरी है, ताकि वक्त रहते इसकी पहचान की जा सके और बेहतर इलाज मिल सके। आइए जानें लंग कैंसर के लक्षण कैसे होते हैं और कैसे प्रदूषण इसका कारण बन सकता है।

(AI Generated Image) लंग कैंसर के लक्षण कैसे होते हैं? लंग कैंसर के लक्षण शुरुआती स्टेज में जल्दी पहचान में नहीं आते, जिससे इसका समय पर पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, इसके कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं-