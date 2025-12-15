सिर्फ सीने में दर्द ही नहीं... मामूली लगने वाले 7 लक्षण भी हो सकते हैं महिलाओं में हार्ट अटैक का संकेत
हार्ट अटैक दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। इसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला लक्षण (Heart Attack Symptoms) सीने में दर्द आता है, ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हार्ट अटैक का सबसे कॉमन लक्षण सीने में दर्द माना जाता है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कई मामलों में हार्ट अटैक के लक्षण बिल्कुल अलग हो सकते हैं, खासकर महिलाओं में। जी हां, महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण (Heart Attack Symptoms in Women) पुरुषों से काफी अलग होते हैं।
महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण कई बार मामूली समस्या जैसे नजर आते हैं। इसलिए इसकी पहचान करने में देर हो सकती है। आइए जानें महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण (Signs of Heart Attack in Women) कैसे अलग होते हैं।
महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण
पुरुषों में हार्ट अटैक के सामान्य लक्षणों में सीने में तेज दर्द, दबाव या जकड़न शामिल है, जो अक्सर बाएं हाथ तक फैलता है। ये लक्षण फिल्मों और मीडिया में दिखाए जाने वाले "क्लासिक" हार्ट अटैक जैसे होते हैं। लेकिन महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अक्सर काफी कॉमन समस्या जैसे होते हैं, जैसे-
- सीने में दर्द का अलग स्वरूप- महिलाओं को सीने में तेज दर्द के बजाय दबाव, जलन या बेचैनी का अनुभव हो सकता है। यह दर्द सीने के बीच में न होकर पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट में भी महसूस हो सकता है।
- सांस लेने में तकलीफ- बिना किसी कारण के सांस फूलना या सांस लेने में कठिनाई महसूस होना।
- असामान्य थकान- अचानक आने वाली बहुत ज्यादा थकान, जो कई दिनों, हफ्तों पहले शुरू हो सकती है। यह थकान इतनी गंभीर हो सकती है कि सामान्य रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल लगे।
- चक्कर आना या सिर हल्का लगना- बिना किसी कारण के चक्कर आना या संतुलन खोना।
- मतली या उल्टी- पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हार्ट अटैक के दौरान मतली, उल्टी या अपच की समस्या ज्यादा देखी जाती है।
- पसीना आना- अचानक ठंडा पसीना आना, जो अक्सर फ्लू जैसा महसूस होता है।
- नींद में खलल- हार्ट अटैक से पहले के हफ्तों में नींद संबंधी समस्याएं शुरू हो सकती हैं।
बचाव के लिए क्या करें?
महिलाओं और स्वास्थ्यकर्मियों दोनों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण ‘क्लासिक लक्षणों’ जैसे नहीं होते हैं। कई बार महिलाएं इन लक्षणों को स्ट्रेस, एंग्जायटी या उम्र का सामान्य प्रभाव समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
दिल की बीमारियों से बचाव के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी है। हेल्दी डाइट, नियमित एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सिगरेट और शराब से परहेज और नियमित स्वास्थ्य जांच जरूरी हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।