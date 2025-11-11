Language
    चिया सीड्स के साथ भूलकर भी न खाएं ये 4 चीजें, फायदे की जगह हो सकता है बड़ा नुकसान

    By Meenakshi NaiduEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:45 PM (IST)

    चिया सीड्स को सुपरफूड माना जाता है, लेकिन कुछ फूड्स के साथ इन्हें मिलाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। फुल फैट क्रीम, बहुत ज्यादा शक्कर वाले फूड्स, पैकेज्ड फ्रूट जूस, आयरन सप्लीमेंट्स, कच्ची ऑक्सलेट युक्त सब्जियां, फाइटिक एसिड वाले फूड्स जैसे सोया और अल्कोहल या कैफीन युक्त ड्रिंक्स के साथ चिया का सेवन पाचन में गड़बड़ी, पोषक तत्वों के एब्जॉर्पशन में रुकावट और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है, इसलिए इनसे बचाव जरूरी है।

    चिया सीड्स के साथ भूलकर भी न खाएं ये चीजें! (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चिया सीड्स को अक्सर हेल्दी डाइट का हिस्सा माना जाता है क्योंकि इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। ये वजन घटाने, ब्लड शुगर कंट्रोल, पाचन सुधारने और हृदय स्वास्थ्य में लाभकारी होते हैं।

    हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि इन्हें किसी भी चीज के साथ खाया जा सकता है।कुछ फूड्स के साथ इनका सेवन करने से इनके पोषक तत्वों का असर कम हो सकता है या फिर शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में जिन्हें चिया सीड्स के साथ मिलाना नहीं चाहिए

    फुल फैट क्रीम से भरपूर डेयरी प्रॉडक्ट्स

    हैवी डेयरी प्रॉडक्ट्स जैसे कि व्हिप्ड क्रीम, हैवी क्रीम या कंडेन्स्ड मिल्क। इनका सेवन चिया के साथ करने से पेट में भारीपन, अपच और ब्लोटिंग हो सकती है। भारी डेयरी से चिया के फाइबर को पचाना मुश्किल हो सकता है।

    बहुत अधिक शक्कर वाले फूड्स

    चिया को मीठे पुडिंग या स्मूदी में मिलाना आम है, लेकिन अगर इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड शुगर हो तो ये ब्लड शुगर लेवल में तेजी से उतार-चढ़ाव कर सकती है।

    बहुत ज्यादा फाइबर युक्त फूड्स

    चिया खुद में हाई फाइबर से भरपूर होता है। अगर इसके साथ आप ओट्स, ब्रॉकली या बीन्स जैसे अत्यधिक फाइबर युक्त फूड्स खाएं, तो गैस, पेट दर्द और कब्ज की समस्या हो सकती है।

    पैकेज्ड फ्रूट जूस के साथ

    इनमें बहुत अधिक चीनी, प्रिजर्वेटिव्स और एसिडिटी होती है जो चिया सीड्स के नेचुरल गुणों को बेअसर कर देती है और पाचन को बिगाड़ सकती है।

    आयरन सप्लीमेंट्स

    चिया सीड्स में फाइबर और कैल्शियम की अधिकता आयरन के अब्जॉर्पशन को कम कर सकती है, जिससे सप्लीमेंट्स का पूरा फायदा नहीं मिल पाता।

    बहुत ठंडी चीजें (आइस ड्रिंक्स या आइसक्रीम)

    चिया सीड्स का कूलिंग नेचर ठंडी चीजों के साथ मिलकर शरीर में अत्यधिक ठंडक ला सकता है, जिससे पाचन धीमा हो जाता है।

    शराब जैसी नशीले ड्रिंक्स के साथ

    एल्कोहल डिहाइड्रेशन बढ़ाता है और चिया के फाइबर को ठीक से पचने नहीं देता, जिससे अपच और चक्कर जैसी समस्या हो सकती है।

    कैफीन युक्त ड्रिंक्स (कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स)

    चिया शरीर में पानी सोखती है और कैफीन डिहाइड्रेट करता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है और सिरदर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है।

    कच्ची सब्जियां जिनमें ऑक्सलेट्स होते हैं (पालक, चुकंदर)

    ये चिया में मौजूद कैल्शियम के एब्जॉर्पशन को रोकते हैं और किडनी स्टोन जैसी समस्या बढ़ा सकते हैं।

    फाइटिक एसिड से भरपूर फूड्स (सोया, साबुत अनाज)

    फाइटिक एसिड मिनरल्स के एब्जॉर्पशन को बाधित करता है, जिससे चिया में मौजूद पोषक तत्वों का पूरा फायदा नहीं मिल पाता।

