पानी या दही... Chia Seeds को भिगोने के लिए किसका इस्तेमाल है ज्यादा फायदेमंद?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह-सुबह Chia Seeds को भिगोते हैं? अगर हां, तो एक मिनट रुकिए और सोचिए कि क्या आप इन छोटे-छोटे बीजों के साथ न्याय कर रहे हैं? फाइबर, ओमेगा-3 और प्रोटीन का ये छोटा-सा पावरहाउस आजकल हर फिटनेस फ्रीक की डाइट में है।

इन्हें भिगोकर खाने का चलन तो है, लेकिन असली सवाल यह है कि इन्हें सादे पानी में भिगोना चाहिए या सेहत से भरपूर दही में? बता दां, आपका एक सही चुनाव चिया सीड्स के फायदों को दोगुना कर सकता है। आइए, इस सवाल का जवाब खोजते हैं और जानते हैं कि कौन-सा तरीका है आपकी सेहत के लिए 'गोल्ड स्टैंडर्ड'।

(Image Source: AI-Generated) पानी में चिया सीड्स भिगोने के फायदे पानी में चिया सीड्स को भिगोकर खाने के अपने फायदे हैं और यह सबसे आसान तरीका भी है। हाइड्रेशन और डाइजेशन: जब आप चिया सीड्स को पानी में भिगोते हैं, तो वे फूलकर एक जेल जैसा रूप ले लेते हैं। यह जेल आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कब्ज को दूर करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है।

वजन कंट्रोल करने के लिए: पानी में भीगे हुए चिया सीड्स में कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर की मात्रा ज्यादा, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। यह ओवरईटिंग से बचाता है और वजन घटाने में मदद करता है। दही में चिया सीड्स भिगोने के फायदे चिया सीड्स को दही में मिलाकर खाने से इनके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। यह कॉम्बिनेशन एक 'सुपर टीम' की तरह काम करता है।