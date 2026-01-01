उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और बारिश का अलर्ट, खुद को सर्दी से बचाने के लिए अपनाएं 5 जरूरी उपाय

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में शीत लहर चल रही है और कोहरे की मोटी चादर ने राजधानी को ढका हुआ है। साथ ही, मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी भी जारी की है, जिसके कारण ठंड और बढ़ सकती है।

