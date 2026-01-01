उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और बारिश का अलर्ट, खुद को सर्दी से बचाने के लिए अपनाएं 5 जरूरी उपाय
दिल्ली-एनसीआर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। साथ ही, मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी भी जारी की है। ऐसे में अपनी और अपने परिवार की सेहत का खास ध्यान रखन ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में शीत लहर चल रही है और कोहरे की मोटी चादर ने राजधानी को ढका हुआ है। साथ ही, मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी भी जारी की है, जिसके कारण ठंड और बढ़ सकती है।
ऐसे में इस मौसम में खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, वरना सर्दी-जुकाम, बुखार, जोड़ों का दर्द आदि का आसानी से शिकार बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि कड़ाके की ठंड में हम अपनी सेहत को लेकर कुछ सावधानियां बरतें। आइए जानें बढ़ती ठंड में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें।
खान-पान में लाएं बदलाव
सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए सही खान-पान सबसे जरूरी है।
- गर्म तासीर वाली चीजें- अपनी डाइट में गुड़, अदरक, लहसुन, तिल और मूंगफली को शामिल करें। ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं।
- मौसमी सब्जियां और फल- विटामिन-सी से भरपूर फल जैसे संतरा, कीवी और आंवला खाएं। ये आपकी इम्युनिटी को मजबूत करते हैं।
- हाइड्रेटेड रहें- अक्सर ठंड में हमें प्यास कम लगती है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। गुनगुना पानी और हर्बल टी या सूप पिएं।
पहनावे पर दें ध्यान
- ठंड से बचने का सबसे अच्छा तरीका 'लेयरिंग' है। यानी एक भारी जैकेट पहनने के बजाय कपड़ों की दो-तीन परतें पहनें। परतों के बीच की हवा शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती।
- सिर, कान और पैरों को ढककर रखें। शरीर की काफी गर्मी सिर और तलवों के जरिए निकलती है, इसलिए टोपी और मोजे जरूर पहनें।
घर को गर्म रखें
- सुबह और शाम के समय अपने घर के खिड़की और दरवाजे बंद करके रखें, ताकि बाहर की ठंड और प्रदूषण आपके घर में न आ सके। फर्श पर कालीन या दरी बिछा सकते हैं, जिससे ठंडी जमीन के कारण पैरों में ठंड नहीं लगेगी।
- अगर हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वेंटिलेशन का खास ध्यान रखें और पास में एक बालटी में पानी रखें, ताकि कमरें की नमी बरकरार रहे।
एक्सरसाइज जरूरी है
- ठंड में कंबल से बाहर निकलना मुश्किल लग सकता है, लेकिन शरीर को एक्टिव रखना बेहद जरूरी है। योग, स्ट्रेचिंग या घर के अंदर की जाने वाली एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और शरीर की अकड़न को दूर करती है।
बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास सावधानी
- बुजुर्गों में ठंड के कारण जोड़ों का दर्द और ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या हो सकती है। वहीं बच्चों की इम्युनिटी कम होने के कारण वे जल्दी इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं।
- ठंड में नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे दिल पर दबाव बढ़ता है। दिल के मरीजों को सुबह की तेज ठंड में बाहर निकलने से बचना चाहिए।
- अगर आपको लगातार खांसी, तेज बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो, तो इसे सामान्य 'कोल्ड' समझकर नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
