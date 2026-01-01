Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भीषण ठंड और प्रदूषण के साए में शुरू हुआ दिल्ली-NCR का नया साल, कई इलाकों में AQI ‘बेहद खराब’

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:20 AM (IST)

    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए साल की शुरुआत भीषण ठंड, घने कोहरे और गंभीर वायु प्रदूषण के साथ हुई। गुरुवार सुबह Delhi AQI 382 दर्ज किया गया, जो 'बेहद ...और पढ़ें

    Hero Image

    घने कोहरे की चादर में ढका दिल्ली-एनसीआर।

    डिजीटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए साल की सुबह भीषण ठंड, घने कोहरे और गंभीर वायु प्रदूषण के बीच हुई। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक गुरुवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 382 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है। ठंड और कोहरे के चलते लोगों को सुबह के समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार के लिए आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। साथ ही राजधानी के कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सुबह के समय कई इलाकों में मध्यम कोहरा और कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बने रहने की आशंका है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में पांच वर्षों में सबसे साफ रही इस साल की हवा, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य के हानिकारक

    image

    साइबर सिटी में छाया घाना कोहरा। जागरण

    गौरतलब है कि बुधवार को दिल्ली ने वर्ष 2019 के बाद सबसे ठंडा दिन दर्ज किया। अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.2 डिग्री कम है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, ठंड और कम हवा की गति के कारण प्रदूषक कण वातावरण में फंसे हुए हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है।

    प्रदूषण और ठंड के इस दोहरे असर के बीच बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

    यह भी पढ़ें- 'दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम और विकास के काम होंगे तेज', नए साल की पूर्वसंध्या पर सीएम रेखा गुप्ता ने और क्या कहा?

    गुरुवार सुबह दिल्ली-एनसीआर के कुछ प्रमुख स्टेशनों की स्थिती

    अगर दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों की बात की जाए तो अलीपुर की हवा सबसे अधिक जहरीली रही, जहां AQI 474 दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इसके बाद द्वारका में भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही, जहां AQI 395 रिकॉर्ड किया गया।

    सोनिया विहार, आनंद विहार और दिल्ली के अन्य कई इलाकों में भी वायु गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है।

    वहीं एनसीआर के अन्य हिस्सों की बात करें तो गाजियाबाद के वसुंधरा और नोएडा के सेक्टर-116 में भी खराब हवा का असर देखा गया, जहां AQI क्रमशः 247 और 228 दर्ज किया गया।

    इलाका AQI
    अलीपुर 474
    NSIT द्वारका 395
    JLN स्टेडियम 295
    सोनिया विहार 282
    ITI शाहदरा 280
    आनंद विहार 278
    वजीरपुर 274
    सिरीफोर्ट 271
    वसुंधरा 247
    सेक्टर-116, नोएडा 228

    सोर्स- https://aqicn.org/