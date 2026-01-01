भीषण ठंड और प्रदूषण के साए में शुरू हुआ दिल्ली-NCR का नया साल, कई इलाकों में AQI ‘बेहद खराब’
डिजीटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए साल की सुबह भीषण ठंड, घने कोहरे और गंभीर वायु प्रदूषण के बीच हुई। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक गुरुवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 382 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है। ठंड और कोहरे के चलते लोगों को सुबह के समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार के लिए आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। साथ ही राजधानी के कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सुबह के समय कई इलाकों में मध्यम कोहरा और कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बने रहने की आशंका है।
गौरतलब है कि बुधवार को दिल्ली ने वर्ष 2019 के बाद सबसे ठंडा दिन दर्ज किया। अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.2 डिग्री कम है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, ठंड और कम हवा की गति के कारण प्रदूषक कण वातावरण में फंसे हुए हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है।
प्रदूषण और ठंड के इस दोहरे असर के बीच बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
गुरुवार सुबह दिल्ली-एनसीआर के कुछ प्रमुख स्टेशनों की स्थिती
अगर दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों की बात की जाए तो अलीपुर की हवा सबसे अधिक जहरीली रही, जहां AQI 474 दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इसके बाद द्वारका में भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही, जहां AQI 395 रिकॉर्ड किया गया।
सोनिया विहार, आनंद विहार और दिल्ली के अन्य कई इलाकों में भी वायु गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है।
वहीं एनसीआर के अन्य हिस्सों की बात करें तो गाजियाबाद के वसुंधरा और नोएडा के सेक्टर-116 में भी खराब हवा का असर देखा गया, जहां AQI क्रमशः 247 और 228 दर्ज किया गया।
|इलाका
|AQI
|अलीपुर
|474
|NSIT द्वारका
|395
|JLN स्टेडियम
|295
|सोनिया विहार
|282
|ITI शाहदरा
|280
|आनंद विहार
|278
|वजीरपुर
|274
|सिरीफोर्ट
|271
|वसुंधरा
|247
|सेक्टर-116, नोएडा
|228
सोर्स- https://aqicn.org/
