'दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम और विकास के काम होंगे तेज', नए साल की पूर्वसंध्या पर सीएम रेखा गुप्ता ने और क्या कहा?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि इसके समाधान के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नए वर्ष में इन प्रयासों को और गति दी जाएगी। सत्ता में रहते हुए दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई काम न करने वाले अब इसे लेकर राजनीति कर रहे हैं।

भाजपा सरकार इस राजनीति में उलझने की बजाय दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है। नववर्ष की पूर्वसंध्या पर मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, वर्ष 2025 में नई जिम्मेदारी और नई चुनौतियों के साथ ही काम करने के ढेर सारे अवसर मिले।

निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए बनाया कानून फीस वृद्धि को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कानून बनाकर अभिभावकों को राहत दी गई। दस लाख रुपये तक निश्शुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है। अटल कैंटीन शुरू करके श्रमिकों व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पांच रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई। दिल्ली में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बहुत-सी योजनाओं को मंजूरी मिली। ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के कार्य पूरे किए गए।

उन्होंने कहा, “प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। मशीनों से सड़कों की सफाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। अलाव और खुले में आग जलाने पर रोक लगाई गई। दिल्ली में पहला बायोगैस संयंत्र शुरू किया गया है। इस तरह के कई और संयंत्र बनाए जाएंगे।