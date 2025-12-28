सर्दियों में रात को सोने से पहले नाभि में डालें 2 बूंद सरसों का तेल, सेहत में होंगे ये 5 बदलाव

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और सुहावना माहौल लेकर आता है। लेकिन इस मौसम में शरीर ठंड का शिकार हो जाता है। हालांकि, इससे बचने के लिए आयुर्वेद नाभि में तेल लगाने को काफी असरदार मानता है। वहीं, नाभि के लिए सरसों तेल से बेहतर शायद कुछ भी नहीं।

ठंड में नाभि में सरसों का तेल लगाने का नुस्खा हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है और यह सिर्फ एक घरेलू उपाय नहीं, बल्कि सेहत के लिए रामबाण इलाज भी है। अगर आप रोजाना रात को सोने से पहले नाभि में दो बूंद तेल डालते हैं, तो आपकी सेहत में ये 5 बदलाव नजर आ सकते हैं।

शरीर को अंदर से रखें गर्म सरसों का तेल गर्म तासीर वाला होता है, जो नाभि में लगाने से पूरा शरीर गर्म और हल्का महसूस करने लगता है। यह सर्दियों में होने वाली ठंड और सुस्ती को दूर करने के लिए भी बेहतरीन उपाय है।

त्वचा को भी फायदा (Picture Credit - Canva) नाभि से पूरे शरीर में तेल का असर फैलता है। सरसों का तेल स्किन को नमी और पोषण देता है, जिससे सर्दियों में होने वाली रूखी और बेजान त्वचा की समस्या से छुटकारा मिलता है। पाचन तंत्र को बनाएं मजबूत नाभि शरीर का एक अहम सेंटर माना जाता है, जो पाचन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है। अगर आप नाभि में सरसों का तेल लगाते हैं, तो इससे पेट की समस्याएं, कब्ज और गैस में राहत मिलती है।