सर्दियों में सोने से पहले नाभि में डालें दो बूंद सरसों तेल, मिलेंगे 7 हैरान करने वाले फायदे
क्या आप जानते हैं सर्दी के मौसम में नाभि में सरसों का तेल डालना कितना फायदेमंद (Navel Oiling Benefits) हो सकता है? दरअसल, यह प्रैक्टिस आयुर्वेद में भी काफी फायदेमंद मानी जाती है। आइए जानें रोज रात को नाभि में सरसों का तेल डालने के क्या फायदे हैं और इसका सही तरीका क्या है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और सुहावना माहौल लेकर आता है। लेकिन यह मौसम सेहत के लिए कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है, जैसे त्वचा का रूखापन, जोड़ों में दर्द, सर्दी-जुकाम और पाचन संबंधी समस्याएं। हालांकि, इन समस्याओं से बचने के लिए आयुर्वेद नाभि में तेल लगाने को काफी असरदार (Mustard Oil in Navel) मानता है।
जी हां, सर्दी के मौसम में नाभि में तेल लगाना फायदेमंद होता है, वह भी खासकर सरसों का तेल। आइए जानें नाभि में सरसों का तेल लगाने के क्या-क्या फायदे (Benefits of Mustard Oil in Belly Button) हो सकते हैं।
सर्दियों में नाभि पर सरसों का तेल लगाने के फायदे
- शरीर में गर्माहट बनी रहती है- सरसों का तेल प्रकृति में गर्म होता है। इसे नाभि में लगाने से पूरे शरीर में गर्माहट बनी रहती है। यह शरीर के अंदर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है और ठंड से बचाता है।
- त्वचा का रूखापन दूर करना- सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। नाभि में सरसों का तेल लगाने से यह पूरे शरीर की त्वचा को अंदर से पोषण और नमी देता है, जिससे त्वचा मुलायम और चमकदार बनी रहती है।
- पाचन तंत्र को मजबूत बनाना- नाभि का सीधा संबंध हमारी आंतों से होता है। रोजाना नाभि पर सरसों का तेल लगाने और हल्की मालिश करने से पाचन में सुधार होता है और कब्ज की समस्या दूर होती है।
- जोड़ों के दर्द और अकड़न से राहत- सर्दियों में जोड़ों में दर्द और अकड़न एक आम समस्या है। सरसों के तेल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। नाभि के जरिए यह तेल पूरे शरीर में पहुंचकर जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है।
- इम्युनिटी बढ़ती है- सरसों के तेल में विटामिन-ई, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। यह शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक है, जिससे सर्दी-जुकाम और अन्य इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है।
- नींद में सुधार- रात को सोने से पहले नाभि में सरसों का तेल लगाने से शरीर को आराम मिलता है, नर्वस सिस्टम शांत होता है और अच्छी नींद आने में मदद मिलती है।
- त्वचा संबंधी समस्याओं में फायदा- इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण त्वचा पर होने वाले इन्फेक्शन, खुजली और रैशेज से बचाव करते हैं।
कैसे करें इस्तेमाल?
इस उपाय को करना बेहद आसान है। रोजाना रात को सोने से पहले, थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लेकर अपनी नाभि में 2-3 बूंदें डालें और हल्के हाथों से 2-3 मिनट तक गोल-गोल मालिश करें।
