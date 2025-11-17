ग्लोइंग स्किन के लिए पिएं ये 5 जूस, चेहरे पर आएगा निखार और पाचन में भी होगा सुधार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चमकती त्वचा और स्वस्थ शरीर का सपना हर किसी का होता है। महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स के बजाय अगर आप प्राकृतिक तरीके से अपनी त्वचा में निखार लाना (Glowing Skin) चाहते हैं, तो जूस आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है।

जी हां, ताजे फलों और सब्जियों से तैयार जूस न सिर्फ आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, बल्कि पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखते हैं। क्योंकि हेल्दी डाइजेशन ही निखरी और दमकती त्वचा का असली राज है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 जादुई जूस (Juice for Healthy Skin) के बारे में जो आपकी स्किन और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद हैं।

(Picture Courtesy: Freepik) गाजर और संतरे का जूस यह जूस स्वाद और सेहत दोनों में बेमिसाल है। गाजर बीटा-कैरोटीन से भरपूर होती है, जो शरीर में जाकर विटामिन-ए में बदल जाती है। यह त्वचा के सेल्स की मरम्मत करता है और उसे हेल्दी रखता है। वहीं, संतरा विटामिन-सी का एक बेहतरीन सोर्स है, जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर त्वचा को जवां और टाइट बनाए रखता है। यह जूस एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के कारण त्वचा पर उम्र बढ़ने के लक्षणों को रोकता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है।

चुकंदर, अनार और सेब का जूस चुकंदर प्राकृतिक रूप से खून साफ करने का काम करता है। जब खून साफ होगा, तो त्वचा पर नेचुरल चमक आएगी। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मुहांसों और एक्ने को कम करने में मदद करते हैं। अनार एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाता है। सेब फाइबर का अच्छा सोर्स है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखकर शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है।

टमाटर और धनिया का जूस टमाटर में लाइकोपीन नाम का एंटी-ऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करता है और झुर्रियों को रोकता है। यह त्वचा के टोन में भी सुधार करता है। धनिया पत्ती विटामिन-सी और विटामिन-के से भरपूर होती है और इसमें डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं। साथ ही, यह जूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करके पाचन में सुधार लाता है।