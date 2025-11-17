Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्लोइंग स्किन के लिए पिएं ये 5 जूस, चेहरे पर आएगा निखार और पाचन में भी होगा सुधार

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:41 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं आपकी स्किन तभी ग्लोइंग बनेगी, जब आपकी गट हेल्थ दुरुस्त रहेगी? जी हां, अगर आपका पाचन अच्छा नहीं है, तो महंगे से महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी आपकी स्किन को ग्लोइंग नहीं बना सकते। इसलिए हम कुछ ऐसे ड्रिंक्स (Drinks for Glowing Skin) के बारे में बता रहे हैं, जो पाचन को दुरुस्त बनाएंगे और आपकी स्किन भी ग्लोइंग बनाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    5 जूस बनाएंगे आपकी त्वचा को हेल्दी और चमकदार (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चमकती त्वचा और स्वस्थ शरीर का सपना हर किसी का होता है। महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स के बजाय अगर आप प्राकृतिक तरीके से अपनी त्वचा में निखार लाना (Glowing Skin) चाहते हैं, तो जूस आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जी हां, ताजे फलों और सब्जियों से तैयार जूस न सिर्फ आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, बल्कि पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखते हैं। क्योंकि हेल्दी डाइजेशन ही निखरी और दमकती त्वचा का असली राज है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 जादुई जूस (Juice for Healthy Skin) के बारे में जो आपकी स्किन और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद हैं।

    Healthy Drinks (1)

    (Picture Courtesy: Freepik)

    गाजर और संतरे का जूस

    यह जूस स्वाद और सेहत दोनों में बेमिसाल है। गाजर बीटा-कैरोटीन से भरपूर होती है, जो शरीर में जाकर विटामिन-ए में बदल जाती है। यह त्वचा के सेल्स की मरम्मत करता है और उसे हेल्दी रखता है। वहीं, संतरा विटामिन-सी का एक बेहतरीन सोर्स है, जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर त्वचा को जवां और टाइट बनाए रखता है। यह जूस एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के कारण त्वचा पर उम्र बढ़ने के लक्षणों को रोकता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है।

    चुकंदर, अनार और सेब का जूस

    चुकंदर प्राकृतिक रूप से खून साफ करने का काम करता है। जब खून साफ होगा, तो त्वचा पर नेचुरल चमक आएगी। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मुहांसों और एक्ने को कम करने में मदद करते हैं। अनार एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाता है। सेब फाइबर का अच्छा सोर्स है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखकर शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। 

    पालक और कीवी का जूस

    हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के लिए हमेशा फायदेमंद होती हैं। पालक आयरन, विटामिन-के और फोलेट से भरपूर होता है, जो त्वचा की रंगत में सुधार करता है और उसे हेल्दी बनाए रखता है। कीवी विटामिन-सी का भंडार है, जो कोलेजन बनाने में मदद करता है और त्वचा की इलास्टिसिटी बनाए रखता है। यह जूस शरीर को डिटॉक्सीफाई करने में बहुत असरदार है और कब्ज की समस्या को दूर करता है।

    टमाटर और धनिया का जूस 

    टमाटर में लाइकोपीन नाम का एंटी-ऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करता है और झुर्रियों को रोकता है। यह त्वचा के टोन में भी सुधार करता है। धनिया पत्ती विटामिन-सी और विटामिन-के से भरपूर होती है और इसमें डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं। साथ ही, यह जूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करके पाचन में सुधार लाता है

    खीरा, पुदीना और नींबू का जूस

    खीरा पानी और सिलिका से भरपूर होता है, जो त्वचा को अंदर से हाइड्रेट करता है और उसकी नमी बनाए रखता है। यह त्वचा को ठंडक पहुंचाकर सूजन और जलन को कम करता है। पुदीना पाचन तंत्र को शांत रखता है और गैस, एसिडिटी की समस्या से राहत दिलाता है। नींबू विटामिन-सी का सोर्स है और यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालकर ब्लड को साफ करता है। यह जूस शरीर के लिए एक नेचुरल क्लींजर का काम करता है।

     
    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।