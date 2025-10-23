Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हेल्दी तरीके से करना चाहते हैं वेट लॉस, तो सुबह के समय पिएं इन 6 सब्जियों का जूस

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    क्या आप भी वजन कम करना चाहते हैं? अगर हां, तो हेल्दी वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज के साथ अपनी डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए। सुबह के समय कुछ सब्जियों का जूस पीने से वजन कम करने में काफी मदद मिल सकती है। आइए जानें किन सब्जियों का जूस वेट लॉस में फायदेमंद साबित हो सकता है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    इन सब्जियों के जूस से कम होगा वजन (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हेल्दी वजन मेंटेन करना सिर्फ एक टार्गेट नहीं है, बल्कि हेल्दी रहने का तरीका है। ऐसे में सही वेट लॉस (Weight Loss) के लिए केवल कम खाना या एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं होता, बल्कि शरीर को अंदर से डिटॉक्स और भरपूर पोषण देना भी उतना ही जरूरी होता है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह का समय शरीर को क्लीन करने और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने का सबसे सही समय होता है। ऐसे में अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत कुछ खास सब्जियों के जूस (Vegetable Juices for Weight Loss) से करें, तो ये जूस आपके वेट लॉस की प्रक्रिया को नेचुरल और तेज बनाने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ हेल्दी वेजिटेबल जूस के बारे में।

    वजन कम करने के लिए सब्जियों का जूस

    • लौकी का जूस- लौकी का जूस शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है। इसमें कैलोरी बहुत कम और पानी बहुत ज्यादा होता है, जिससे यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और भूख को कंट्रोल करता है। सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीना पेट को साफ करता है और फैट जमा होने से रोकता है।
    weight Loss Tips (4)
    • करेले का जूस- इसमें मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को पोषण देने के साथ साथ बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी तेज करता हैं। इसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन अगर इसे थोड़े से नींबू रस के साथ लिया जाए तो यह अधिक असरदार और पीने में आसान हो जाता है।
    • पालक का जूस- फाइबर और आयरन से भरपूर होता है। यह शरीर को एनर्जी देता है और भूख को लंबे समय तक दबाए रखता है। यह जूस न केवल फैट बर्निंग में मदद करता है बल्कि स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है।
    • चुकंदर का जूस- ये जूस ब्लड प्यूरीफायर है और इसमें नाइट्रेट्स होते हैं जो शरीर की स्टैमिना बढ़ाते हैं। सुबह इसे पीने से वर्कआउट के दौरान ज्यादा कैलोरी बर्न होती है और शरीर एक्टिव रहता है।
    • खीरे का जूस- ये जूस डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और वॉटर रिटेंशन को भी कम करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।
    • टमाटर का जूस- इस जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स  खासतौर से लाइकोपीन वजन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। यह जूस भूख को काबू में रखता है और फैट के जमाव को रोकता है।

    यह भी पढ़ें- सुबह के समय वॉक करना फायदेमंद है या रात को डिनर के बाद? यहां पढ़ लें सवाल का सही जवाब

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।