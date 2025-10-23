हेल्दी तरीके से करना चाहते हैं वेट लॉस, तो सुबह के समय पिएं इन 6 सब्जियों का जूस

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हेल्दी वजन मेंटेन करना सिर्फ एक टार्गेट नहीं है, बल्कि हेल्दी रहने का तरीका है। ऐसे में सही वेट लॉस (Weight Loss) के लिए केवल कम खाना या एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं होता, बल्कि शरीर को अंदर से डिटॉक्स और भरपूर पोषण देना भी उतना ही जरूरी होता है।

सुबह का समय शरीर को क्लीन करने और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने का सबसे सही समय होता है। ऐसे में अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत कुछ खास सब्जियों के जूस (Vegetable Juices for Weight Loss) से करें, तो ये जूस आपके वेट लॉस की प्रक्रिया को नेचुरल और तेज बनाने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ हेल्दी वेजिटेबल जूस के बारे में।