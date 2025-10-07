शरीर पुरानी सूजन को कम करने में मदद करते हैं ये 5 फूड्स, आर्थराइटिस के दर्द से भी मिलेगा आराम

क्या आप जानते हैं लंबे समय तक सूजन बनी रहने की वजह से हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जी हां इसलिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में कुछ ऐसे फूड्स (Anti-Inflammatory Foods) को शामिल करें जो सूजन से बचने में आपकी मदद कर सकें।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शरीर में सूजन एक नॉर्मल रिएक्शन है, जो चोट या इन्फेक्शन से लड़ने के लिए होता है। लेकिन अगर यह सूजन लंबे समय तक बनी रहे (Chronic Inflammation), तो परेशानी की वजह बन सकता है। क्रॉनिक इंफ्लेमेशन के कारण आर्थराइटिस, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, अच्छी बात यह है कि कुछ फूड्स सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप लंबे समय से सूजन से परेशान हैं, तो कुछ फूड्स (Foods to Reduce Inflammation) को अपनी डाइट में शामिल करके सूजन कम कर सकते हैं। आइए जानें सूजन कम करने के लिए क्या खाना चाहिए।

फैटी फिश सालमन, मैकेरल, सार्डिन और टूना जैसी मछलियां ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर में सूजन पैदा करने वाले कंपाउंड्स से लड़ने में मदद करता है। इसलिए डाइट में इन मछलियों को शामिल करने से सूजन कम करने में मदद मिलती है।

बेरीज और खट्टे फल स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी और ब्लैकबेरी एंथोसायनिन से भरपूर होती हैं। ये गहरे रंग के पिगमेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स को बेअसर करके सूजन को कम करने में मदद करते हैं। वहीं, संतरा, नींबू जैसे खट्टे फल विटामिन-सी का बेहतरीन सोर्स हैं, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ब्लड वेसल्स को डैमेज होने से बचाते हैं।