शरीर पुरानी सूजन को कम करने में मदद करते हैं ये 5 फूड्स, आर्थराइटिस के दर्द से भी मिलेगा आराम
क्या आप जानते हैं लंबे समय तक सूजन बनी रहने की वजह से हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जी हां इसलिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में कुछ ऐसे फूड्स (Anti-Inflammatory Foods) को शामिल करें जो सूजन से बचने में आपकी मदद कर सकें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शरीर में सूजन एक नॉर्मल रिएक्शन है, जो चोट या इन्फेक्शन से लड़ने के लिए होता है। लेकिन अगर यह सूजन लंबे समय तक बनी रहे (Chronic Inflammation), तो परेशानी की वजह बन सकता है। क्रॉनिक इंफ्लेमेशन के कारण आर्थराइटिस, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
हालांकि, अच्छी बात यह है कि कुछ फूड्स सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप लंबे समय से सूजन से परेशान हैं, तो कुछ फूड्स (Foods to Reduce Inflammation) को अपनी डाइट में शामिल करके सूजन कम कर सकते हैं। आइए जानें सूजन कम करने के लिए क्या खाना चाहिए।
हल्दी
हल्दी रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक कॉमन मसाला है, जो अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। इसमें करक्यूमिन कंपाउंड पाया जाता है, जो एक बेहतरीन एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट है। इसे आप दूध में मिलाकर, सब्जियों में या करी में इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजाना थोड़ी मात्रा में हल्दी खाने से क्रोनिक इंफ्लेमेशन और जोड़ों के दर्द को कम करने में काफी मदद मिल सकती है।
फैटी फिश
सालमन, मैकेरल, सार्डिन और टूना जैसी मछलियां ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर में सूजन पैदा करने वाले कंपाउंड्स से लड़ने में मदद करता है। इसलिए डाइट में इन मछलियों को शामिल करने से सूजन कम करने में मदद मिलती है।
हरी पत्तेदार सब्जियां
पालक, मेथी, ब्रोकली और केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां पोषक तत्वों का खजाना होती हैं। ये विटामिन-के, विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। इनमें फ्लेवोनॉयड्स और कैरोटिनॉयड्स भी होते हैं, जो सूजन को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही, इनमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है।
बेरीज और खट्टे फल
स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी और ब्लैकबेरी एंथोसायनिन से भरपूर होती हैं। ये गहरे रंग के पिगमेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स को बेअसर करके सूजन को कम करने में मदद करते हैं। वहीं, संतरा, नींबू जैसे खट्टे फल विटामिन-सी का बेहतरीन सोर्स हैं, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ब्लड वेसल्स को डैमेज होने से बचाते हैं।
अदरक
अदरक सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। अदरक में जिंजरोल्स होते हैं, जो एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरपूर होते हैं। इसलिए अदरक की चाय, काढ़ा आदि पीने से शरीर की सूजन कम होती है।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
