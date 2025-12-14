फिट दिखने के बावजूद अंदर ही अंदर आपको बीमार बना रहा है 'साइलेंट बीपी', सालों तक नहीं चलता इसका पता

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं आपको काफी समय से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, लेकिन सालों तक आपको इसकी भनक भी न लगे? जी हां, ऐसा हो सकता है। इस कंडीशन को साइलेंट हाइपरटेंश (Silent Hypertension) कहते हैं और इसलिए इसे साइलेंट किलर माना जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है, लेकिन व्यक्ति को इसका कोई भी लक्षण महसूस नहीं होता (High BP Without Symptoms)। आइए जानें ऐसा क्यों होता है और कैसे इसका पता लगाया जा सकता है। साइलेंट हाइपरटेंशन क्या है? साइलेंट हाइपरटेंशन, जिसे "असिम्प्टोमैटिक हाइपरटेंशन" भी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का वह रूप है जो बिना किसी लक्षण के सालों तक शरीर में रहता है। आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों में सिरदर्द, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ, नकसीर या थकान शामिल हैं। लेकिन साइलेंट हाइपरटेंशन में ये सभी लक्षण नजर नहीं आते, जिससे व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसका ब्लड प्रेशर सामान्य सीमा से ज्यादा है।