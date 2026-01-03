Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ज्यादा तला-भुना और फैटी खाना बन सकता है लिवर कैंसर की वजह, आज ही हो जाएं सतर्क

    By Jagran News Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:39 AM (IST)

    एमआईटी (MIT) के एक नए शोध ने हमारे खान-पान को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी है। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा तेल-घी या फैट वाला खाना केवल मोटापा बढ़ाता है, ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हाई फैट डाइट दे सकती है लिवर कैंसर को न्योता (Image Source: AI-Generated) 

    एएनआई, नई दिल्ली।क्या आप भी खाने में ज्यादा तेल-घी या फैट का सेवन करना पसंद करते हैं? अगर हां, तो एमआईटी की यह नई रिसर्च आपके होश उड़ा सकती है। अब तक हम मानते थे कि फैटी फूड सिर्फ शरीर की चर्बी बढ़ाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। आपका पसंदीदा 'हाई फैट डाइट' आपके लिवर को अंदर से पूरी तरह बदल रही है और उसे कैंसर के मुहाने पर खड़ा कर रही है (Link Between Fatty Food And Liver Cancer)। 

    fatty foods

    (Image Source: Freepik)

    लिवर की कोशिकाओं पर पड़ता है भारी दबाव

    शोधकर्ताओं के अनुसार, जब हम लंबे समय तक हाई फैट वाली डाइट लेते हैं, तो इसका असर सीधे हमारे लिवर पर पड़ता है। यह केवल लिवर पर चर्बी जमा नहीं करता, बल्कि लिवर की कोशिकाओं को 'मेटाबॉलिक स्ट्रेस' यानी भारी तनाव में डाल देता है। इस तनाव का सामना करते हुए कोशिकाएं अपना सामान्य काम करना छोड़ देती हैं और खुद को बचाने के लिए एक अलग ही अवस्था में चली जाती हैं।

    कोशिकाओं का रूप बदलना है खतरे की घंटी

    इस अध्ययन में पाया गया कि बार-बार वसा के संपर्क में आने से 'हेपेटोसाइट्स' नामक लिवर की कोशिकाओं में बड़ा बदलाव आता है। कठोर परिस्थितियों और एक्स्ट्रा फैट को झेलने के लिए ये कोशिकाएं 'स्टेम सेल' जैसी अवस्था में बदल जाती हैं।

    हालांकि, यह बदलाव कोशिकाओं को तनाव सहन करने में मदद तो करता है, लेकिन यही प्रक्रिया उन्हें कैंसर के प्रति संवेदनशील भी बना देती है। आसान शब्दों में कहें तो, खुद को बचाने की कोशिश में लिवर की कोशिकाएं अनजाने में कैंसर का रास्ता खोल देती हैं।

    fatty foods

    (Image Source: Freepik) 

    फैटी लिवर से कैंसर तक का सफर

    यह शोध इस बात को समझने में भी मदद करता है कि आखिर 'फैटी लिवर' की बीमारी अक्सर लिवर कैंसर का कारण क्यों बनती है। जब लिवर लगातार इस तरह के आहार का सामना करता है, तो समय के साथ उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। कमजोर लिवर में ट्यूमर बनने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए, हाई फैट डाइट को अब लिवर कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक माना जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- शरीर में दिखाई दें ये 7 लक्षण, तो समझ जाएं खतरे में है लिवर; कैंसर का हो सकते हैं संकेत

    यह भी पढ़ें- शरीर में दिखाई दें ये 5 लक्षण, तो तुरंत करवा लें लिवर की जांच; कैंसर के हो सकते हैं संकेत