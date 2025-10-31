शरीर में दिखाई दें ये 5 लक्षण, तो तुरंत करवा लें लिवर की जांच; कैंसर के हो सकते हैं संकेत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लिवर कैंसर को साइलेंट किलर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका पता जल्दी नहीं लग पाता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि लिवर कैंसर के शुरुआती लक्षण (Liver Cancer Early Symptoms) आम समस्या जैसे नजर आते हैं। इस कारण लोग इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए लिवर कैंसर के लक्षणों (Liver Cancer Warning Signs) की वक्त पर पहचान करना काफी जरूरी है। आइए जानें लिवर कैंसर के शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं। एब्डोमेन में डिसकम्फर्ट यह लिवर कैंसर का अहम संकेत है। इसमें मरीज को पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में भारीपन, दर्द, सूजन या खिंचाव महसूस हो सकता है। यह असुविधा इसलिए होती है क्योंकि ट्यूमर के कारण लिवर का आकार बढ़ जाता है, जिससे आसपास के टिश्यूज और अंगों पर दबाव पड़ता है। कई बार लोग इसे गैस या अपच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर यह समस्या लगातार बनी रहे या बढ़ती जाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

लगातार थकान और कमजोरी असामान्य और गहरी थकान जो आराम करने पर भी दूर न हो, लिवर कैंसर का एक गंभीर संकेत हो सकती है। यह सामान्य दिनभर की थकान से अलग होती है। यह थकान शरीर में एनर्जी बनाने और मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में लिवर की बिगड़ती भूमिका के कारण होती है। जब लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता, तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन प्रभावित होता है, जिसके कारण शरीर में सुस्ती और ज्यादा कमजोरी छा जाती है।

मल या यूरिन में बदलाव शौच और मूत्र में बदलाव भी लिवर की सेहत के बारे में अहम संकेत देते हैं। मल का रंग- लिवर में बाइल जूस बनने की प्रक्रिया प्रभावित होने पर मल का रंग हल्का या मिट्टी जैसा सफेद हो सकता है।

यूरिन का रंग- वहीं, यूरिन का रंग गहरा पीला या भूरा हो सकता है। ऐसा बिलीरुबिन के ब्लड में बढ़ने के कारण होता है, जिसे शरीर यूरिन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। बिना कारण बुखार आना अगर बार-बार या लगातार हल्का बुखार रहता है और उसकी कोई साफ वजह जैसे सर्दी-जुकाम या कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। लिवर कैंसर में, शरीर की इम्युनिटी ट्यूमर के खिलाफ रिएक्ट करती है, जिसके कारण बुखार आ सकता है।