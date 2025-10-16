फैटी लिवर से बचने के लिए रोज सुबह उठते ही करें ये 3 काम, शरीर में जमा कचरा भी हो जाएगा साफ
हमारी खान-पान की बदलती आदतें और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण फैटी लिवर की समस्या लोगों में तेजी से बढ़ रही है। लेकिन कुछ आदतों में सुधार करके इससे बचाव किया जा सकता है। फैटी लिवर (Fatty Liver) से बचने के लिए सुबह उठते ही कुछ काम करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारी लाइफस्टाइल और खान-पान की गलत आदतों के कारण फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। यह समस्या अब सिर्फ शराब पीने वालों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि गलत खान-पान के चलते हजारों लोग नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर (Fatty Liver) डिजीज के शिकार हो रहे हैं।
अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो यह लिवर में सूजन, फाइब्रोसिस और यहां तक कि सिरोसिस भी हो सकता है। लेकिन घबराइए नहीं। कुछ सुबह की आदतों को अपनाकर आप फैटी लिवर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि 3 काम रोज सुबह (Morning Habits for Healthy Liver) करके आप अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं।
गुनगुने नींबू पानी के साथ दिन की शुरुआत
सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीएं। ऐसा करने से-
- डिटॉक्सीफिकेशन- नींबू विटामिन-सी से भरपूर होता है, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यह लिवर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, जो फैट के जमाव का कारण बनते हैं।
- पाचन में सहायता- गुनगुना पानी डाइजेशन को एक्टिव करता है और पाचन तंत्र को साफ करता है। हेल्दी डाइजेशन से लिवर पर कम दबाव पड़ता है और फैटी लिवर का रिस्क कम होता है।
- वजन नियंत्रण- यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने और शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करता है, जो फैटी लिवर के अहम रिस्क फैक्टर्स में से एक है।
30 मिनट की एक्सरसाइज
सुबह के समय नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से फैटी लिवर की समस्या से बचाव करने में मदद मिलती है।
- इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार- एक्सरसाइज इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है। वहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण फैटी लिवर का जोखिम बढ़ता है।
- कैलोरी बर्न- नियमित एक्सरसाइज शरीर में जमा एक्स्ट्रा कैलोरी और फैट को बर्न करने में मदद करता है, जिससे लिवर पर फैट कम जमा होता है।
- वजन घटाने में सहायक- फैटी लिवर से पीड़ित ज्यादातर लोगों का वजन ज्यादा होता है। सुबह एक्सरसाइज करने से वजन कम करने में भी मदद मिलती है।
हेल्दी और पौष्टिक नाश्ता
सुबह का नाश्ता बेहद जरूरी होता है। एक हैवी और अनहेल्दी नाश्ता आपके लिवर पर बोझ डाल सकता है, जबकि एक हल्का और पौष्टिक नाश्ता उसे स्वस्थ रखता है।
- हाई-फाइबर डाइट- अपने नाश्ते में फाइबर से भरपूर फूड्स को शामिल करें। जैसे दलिया, साबुत अनाज की रोटी, फल और सब्जियां। फाइबर पाचन को धीमा करके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और लिवर पर एक्स्ट्रा दबाव को कम करता है।
- हेल्दी फैट्स और प्रोटीन- रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और सैचुरेटेड फैट से परहेज करें। इसकी जगह अंकुरित अनाज, दालें, नट्स, सीड्स और दही जैसे प्रोटीन से भरपूर फूड्स खाएं।
- एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर डाइट- हल्दी, अखरोट, हरी पत्तेदार सब्जियां, बेरीज आदि एंटी-ऑक्सीडेंट्स के अच्छे सोर्स हैं, जो लिवर सेल्स को डैमेज से बचाते हैं।
यह भी पढ़ें- स्किन पर भी दिखते हैं फैटी लिवर के संकेत, नजर आएं ये 5 लक्षण; तो तुरंत लें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट
यह भी पढ़ें- फैटी लिवर ठीक करने में मदद करेंगी ये 5 ड्रिंक्स, अंदर जमी हुई गंदगी भी हो जाएगी जड़ से साफ!
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।