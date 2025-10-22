हाथों में दिख रहे हैं ये 5 बदलाव, तो हो जाएं सावधान; लिवर डैमेज का हो सकते हैं संकेत
हमारा शरीर हमेशा कुछ लक्षणों की मदद से हमें अंदर चल रही गड़बड़ी के बारे में आगाह करने की कोशिश करता है। हालांकि, हम अक्सर इन संकेतों को काफी देर से पहचानते हैं। ऐसे ही लिवर डैमेज के कुछ संकेत (Liver Damage Signs) हाथों में भी दिखाई देते हैं, जिन्हें वक्त पर पहचानना जरूरी है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारा शरीर अंदर हो रही किसी भी परेशानी के बारे में बाहरी संकेतों के जरिए हमें आगाह करने की कोशिश करता है। ऐसे ही अगर लिवर में किसी तरह की समस्या होने लगती है, तो हमारी बॉडी में कुछ संकेत (Liver Damage Symptoms) दिखाई देते हैं, खासकर हाथों में।
अगर हाथों में हो रहे इन बदलावों (Liver Damage Signs on Hands) पर समय पर ध्यान दिया जाए, तो लिवर से जुड़ी परेशानी का वक्त पर पता लगाया जा सकता है और डैमेज को बढ़ने से भी रोका जा सकता है। आइए जानें लिवर डैमेज शुरू होने पर हाथों में कैसे संकेत दिखाई देते हैं।
लाल हथेलियां
अगर आपकी हथेलियां, खासकर अंगूठे और छोटी उंगली के नीचे का उभार, बिना किसी वजह लाल हो रही हैं, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। इस स्थिति को 'पाल्मर एरीथिमा' कहते हैं। यह रेडनेस दबाने पर अस्थायी रूप से गायब हो जाती है और फिर वापस आ जाती है। यह लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस जैसी स्थितियों हार्मोन्स के ठीक से मेटाबोलाइज न हो पाने के कारण होती है, जिससे ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं और हथेलियां लाल दिखाई देने लगती हैं।
टेरीज नाखून
इस स्थिति में नाखून का लगभग पूरा हिस्सा सफेद या फीका दिखाई देता है, जबकि नाखून का सिरा गहरा या लाल-भूरा होता है। ऐसा लगता है मानो नाखून पर एक सफेद पॉलिश चढ़ा दी गई हो। यह नाखूनों में प्रोटीन की कमी और ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव के कारण होता है, जो अक्सर लिवर सिरोसिस, लिवर फेल्योर या हेपेटिक स्टीटोसिस से जुड़ा होता है।
नाखूनों का घुमाव
इसमें नाखूनों का आकार बदल जाता है। उंगलियों के सिरे गोल और फूल जाते हैं और नाखून ऊपर की तरफ मुड़कर चम्मच जैसा आकार ले लेते हैं। यह समस्या लिवर की गंभीर बीमारियों के साथ-साथ फेफड़ों और दिल की बीमारियों में भी देखी जा सकती है। लिवर में खराबी के कारण शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाता, जिससे यह लक्षण पैदा हो सकता है।
हथेलियों में खुजली
बिना किसी रैश या एलर्जी के हथेलियों में लगातार बनी रहने वाली खुजली लिवर डैमेज का एक अहम संकेत हो सकता है। जब लिवर ठीक से काम नहीं करता, तो बाइल का फ्लो बाधित हो जाता है। इससे पित्त खून में जमा होने लगते हैं, जो त्वचा में जाकर गंभीर खुजली पैदा करते हैं। यह खुजली अक्सर रात में और ज्यादा बढ़ जाती है।
हथेली के टिश्यूज का मोटा होना
इस स्थिति में हथेली के त्वचा के नीचे के टिश्यू मोटे और सख्त होने लगते हैं। धीरे-धीरे, इन टिश्यूज में सिकुड़न होने लगती है, जिससे उंगलियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं और सीधी करने में दिक्कत होती है। यह लिवर सिरोसिस, खासतौर से शराब पीने से जुड़े सिरोसिस का एक सामान्य लक्षण है।
यह जरूरी है कि इन संकेतों को देखकर तुरंत घबराएं नहीं, क्योंकि ये किसी अन्य कारण से भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने हाथों में ऊपर बताए गए में से कोई भी लक्षण लगातार बना हुआ दिखाई दें, तो इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
