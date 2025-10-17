लिवर डिटॉक्स करने में रामबाण से कम नहीं ये 5 हरी सब्जियां, फायदे जानकर आप भी कर लेंगे डाइट में शामिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और 'लिवर' इस मशीन का सबसे जरूरी 'फिल्टर' है। जी हां, यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर हमें स्वस्थ रखता है। यही वजह है कि जब लिवर ही ठीक से काम नहीं करता, तो पूरी सेहत बिगड़ जाती है।

हालांकि, अच्छी बात यह है कि प्रकृति ने हमें कुछ ऐसी शानदार सब्जियां दी हैं जो हमारे लिवर को 'सुपरपावर' देती हैं और उसे साफ रखने में मदद करती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 5 सब्जियों (Vegetables for Liver Detox) के बारे में, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप अपने लिवर को एकदम नया जीवन दे सकते हैं।

पालक (Spinach) पालक एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स से भरा होता है। इसमें 'ग्लूटाथियोन' नामक तत्व होता है जो लिवर को जहरीले पदार्थों से लड़ने में मदद करता है। इसे अपनी दाल या सब्जी में मिलाएं, या सुबह की स्मूदी में दो-तीन पत्ते पालक डालकर भी आप इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं।

ब्रोकली (Broccoli) ब्रोकली में सल्फर वाले कंपाउंड्स होते हैं। ये कंपाउंड्स लिवर को एंजाइम बनाने में मदद करते हैं, जो गंदगी को आसानी से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आप इसे हल्का स्टीम या फिर रोस्ट करके भी सलाद के तौर पर डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसका क्रंच हर किसी को पसंद आता है।

केल (Kale) केल विटामिन K, A और C का पावरहाउस है। यह लिवर को मजबूत करता है और Fatty Liver जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करता है। अगर केल आसानी से न मिले, तो इसकी जगह आप सरसों का साग या अन्य गहरे हरे पत्ते भी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

कलमी साग/पानी वाला पालक (Water Spinach) यह साग डाइजेशन को ठीक रखता है और लिवर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह खून को साफ करने का भी काम करता है। इसका स्वाद थोड़ा बेसिक होता है, इसलिए इसकी साधारण सब्जी बनाकर खाना आसान है।