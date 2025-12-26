फैटी लिवर है तो भूलकर भी न पिएं ये 3 ड्रिंक्स, डॉक्टर बोले- 'सिरोसिस' तक पहुंचने में नहीं लगेगी देर

Language
    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:21 AM (IST)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी लगता है कि लिवर सिर्फ शराब पीने से खराब होता है? अगर हां, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खान-पान ने 'फैटी लिवर' को घर-घर की बीमारी बना दिया है।

    हालांकि, असली खतरा तब शुरू होता है जब हमें पता ही नहीं चलता कि हम अनजाने में ऐसी चीजें पी रहे हैं जो हमारे लिवर के लिए जहर समान हैं। हार्वड के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने चेतावनी दी है कि अगर फैटी लिवर के मरीज इन 3 ड्रिंक्स का सेवन नहीं रोकते, तो लिवर डैमेज और सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारी होने में देर नहीं लगेगी। आइए जानते हैं कौन-सी हैं वो ड्रिंक्स (Worst Drinks For Liver Health) जिनसे आपको तुरंत तौबा कर लेनी चाहिए।

    सॉफ्ट ड्रिंक्स

    हम अक्सर खाना पचाने के नाम पर या गर्मी से राहत पाने के लिए सोडा या कोल्ड ड्रिंक गटक लेते हैं। डॉक्टर के मुताबिक, इनमें 'फ्रुक्टोज' और चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हमारा लिवर इतनी सारी चीनी को एक साथ नहीं पचा पाता और उसे सीधे फैट में बदल देता है। यह फैट लिवर पर जमा होता जाता है, जिससे लिवर की सूजन बढ़ जाती है और वह धीरे-धीरे खराब होने लगता है।

    स्पोर्ट्स एनर्जी ड्रिंक्स

    जिम जाने वाले युवा अक्सर थकान मिटाने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं। देखने में ये बहुत 'कूल' और हेल्दी लगते हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। इन ड्रिंक्स में कैफीन और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का ऐसा कॉकटेल होता है जो लिवर के लिए प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि यह लिवर पर एक्स्ट्रा दबाव डालता है, जिससे पहले से बीमार लिवर की हालत और नाजुक हो जाती है।

    बोबा टी

    आजकल बच्चों और बड़ों में 'बोबा टी' का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है। यह पीने में भले ही मजेदार हो, लेकिन लिवर के लिए यह किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इसमें इस्तेमाल होने वाला साबूदाना, चीनी और क्रीम कैलोरीज का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। डॉक्टर इसे "शुगर बम" कहते हैं। इसका लगातार सेवन न सिर्फ वजन बढ़ाता है बल्कि लिवर में फैट की परत को कई गुना तेजी से मोटा कर देता है।

    डॉक्टर की सलाह

    डॉक्टर साफ कहते हैं कि अगर आप फैटी लिवर को सिरोसिस में बदलने से रोकना चाहते हैं, तो आज ही इन मीठे जहर से दूरी बना लें।

    इनकी जगह आप सादा पानी, नींबू पानी, या बिना चीनी वाली ब्लैक कॉफी/ग्रीन टी पी सकते हैं। याद रखें, लिवर एक ऐसा अंग है जो खुद को ठीक कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उसे 'मीठा जहर' देना बंद करना होगा।

