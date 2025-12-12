थायरॉइड से लेकर फैटी लिवर तक, शरीर पहले ही दे देता है बीमारी के ये संकेत; नॉर्मल समझने की न करें भूल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारा शरीर एक बेहतरीन मशीन की तरह है, जो अंदरूनी समस्याओं की ओर संकेत (Health Warning Signs) देने के लिए बार-बार "अलार्म बजाता" रहता है। हालांकि, हम इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें सामान्य थकान या तनाव का नतीजा मान बैठते हैं।

लेकिन यही लक्षण कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के शुरुआती संकेत (Warning Signs of Illness) हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लक्षणों और उनके पीछे छिपी बीमारियों के बारे में। थकान और ब्रेन फॉग लगातार थकान, चीजें याद न रख पाना, फोकस करने में दिक्कत या ब्रेन फॉग महसूस होना केवल नींद की कमी नहीं हो सकता। यह थायरॉइड ग्लैंड के ठीक से काम न करने का संकेत हो सकता है, जिसमें शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। वहीं, विटामिन-बी12 की कमी भी ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ापन, सुन्नता और बहुत थकान का कारण बन सकती है, क्योंकि यह विटामिन दिमाग और नसों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।

खाने के बाद थकान अगर खाने के तुरंत बाद आलस, सुस्ती या भारीपन महसूस होता है और नींद आने लगती है, तो यह इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज का संकेत हो सकता है। ऐसा होने पर शरीर खाने से मिली शुगर को एनर्जी में न बदल पाने को कारण होता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाती है और एनर्जी का लेवल गिर जाता है।

सुबह जोड़ों में अकड़न और सूजन सुबह उठने पर अगर आपके हाथ-पैरों के जोड़ों में 30 मिनट से ज्यादा समय तक अकड़न, दर्द या सूजन रहती है, तो इसे हल्के में न लें। यह रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी ऑटोइम्यून बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है, जिसमें शरीर की इम्युनिटी अपने ही टिश्यू पर हमला करने लगती है। कमजोरी और लगातार थकान बिना किसी कारण के लगातार बनी रहने वाली शारीरिक कमजोरी और थकान फैटी लिवर डिजीज का संकेत हो सकती है। लिवर में ज्यादा फैट जमा होने से यह ठीक से काम नहीं कर पाता, जिससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने और एनर्जी बनाने की प्रक्रिया बाधित होती है।

सिरदर्द और त्वचा में रूखापन हल्का-फुल्का सिरदर्द, चक्कर आना, मुंह सूखना या त्वचा का रूखा रहना केवल मौसम की वजह से नहीं, बल्कि क्रॉनिक डिहाइड्रेशन के कारण भी हो सकता है। भरपूर मात्रा में पानी न पीने से शरीर के सभी अंग ठीक से काम नहीं कर पाते।