Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शराब नहीं पीते, फिर भी हो सकता है फैटी लिवर? इस बीमारी से जुड़ी 5 मिथकों से रहें सावधान

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:04 PM (IST)

    फैटी लिवर एक गंभीर बीमारी है, जो लिवर में फैट बढ़ने की वजह से होती है। सही दवाओं और लाइफस्टाइल की मदद से इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। हालांकि, ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    फैटी लिवर से जुड़ी इन गलत जानकारियों से रहें सावधान (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फैटी लिवर (Fatty Liver) आज एक आम स्वास्थ्य समस्या बन गई है। शहरी लाइफस्टाइल, खानपान की गलत आदतें और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण यह बीमारी तेजी से फैल रही है। यह एक गंभीर समस्या है, जिसका सही इलाज बेहद जरूरी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन फैटी लिवर को लेकर लोगों में कई गलत जानकारियां (Misinformation about Fatty Liver) भी हैं, जिनसे सतर्क रहना जरूरी है, वरना सेहत को नुकसान हो सकता है। आइए जानें क्या हैं फैटी लिवर से जुड़ी ये गलत धारणाएं। 

    मिथक 1- ‘फैटी लिवर केवल शराब पीने वालों को होता है’  

    यह सबसे आम और खतरनाक गलतफहमी है। सच्चाई यह है कि फैटी लिवर दो तरह का होता है अल्कोहलिक और नॉन-अल्कोहलिक (NAFLD)। NAFLD उन लोगों में भी हो सकता है जो शराब बिल्कुल नहीं पीते। यह मुख्य रूप से मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज और अनहेल्दी खानपान से जुड़ा है।

    fatty liver

    (Picture Courtesy: Freepik)

    मिथक 2- ‘फैटी लिवर केवल मोटे लोगों को होता है’  

    हालांकि, मोटापा एक अहम रिस्क फैक्टर है, लेकिन पतले या सामान्य वजन वाले लोग भी फैटी लिवर के शिकार हो सकते हैं। खराब खान-पान, जेनेटिक कंडीशन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएं किसी को भी इस बीमारी की चपेट में ला सकती हैं।

    मिथक 3- ‘फैटी लिवर हानिरहित है, इलाज की जरूरत नहीं’ 

    यह धारणा बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। अगर इसका इलाज न किया जाए, तो  फैटी लिवर धीरे-धीरे सूजन, लिवर सिरोसिस और यहां तक कि लिवर कैंसर तक में बदल सकता है। समय रहते लाइफस्टाइल में बदलाव और सही देखभाल जरूरी है।

    मिथक 4- ‘ सिर्फ दवाइयों से फैटी लिवर ठीक हो जाता है’  

    हालांकि, फैटी लिवर को ठीक करने के लिए डॉक्टर की बताई दवाएं लेना जरूरी है, लेकिन यह लाइफस्टाइल से जुड़ी एक समस्या भी है। इसलिए इसे ठीक करने के लिए सही डाइट, नियमित एक्सरसाइज, वजन नियंत्रण और शुगर व कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना भी जरूरी है। 

    मिथक 5- ‘डिटॉक्स डाइट या हर्बल इलाज फैटी लिवर ठीक कर देते हैं’  

    बाजार में कई डिटॉक्स डाइट और हर्बल प्रोडक्ट्स फैटी लिवर के "चमत्कारी इलाज" के रूप में बेचे जाते हैं। इनमें से ज्यादातर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, और कुछ तो लिवर के लिए हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। इसलिए फैटी लिवर के इलाज के लिए डॉक्टर की बताई दवाएं ही लें। 

    fatty liver prevention

    (AI Generated Image)

    यह भी पढ़ें- थायरॉइड से लेकर फैटी लिवर तक, शरीर पहले ही दे देता है बीमारी के ये संकेत; नॉर्मल समझने की न करें भूल

    यह भी पढ़ें- ये 8 संकेत बताते हैं कि खतरे में है आपका लिवर, नजरअंदाज करने की भूल पड़ जाएगी भारी

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।