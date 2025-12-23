शराब नहीं पीते, फिर भी हो सकता है फैटी लिवर? इस बीमारी से जुड़ी 5 मिथकों से रहें सावधान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फैटी लिवर (Fatty Liver) आज एक आम स्वास्थ्य समस्या बन गई है। शहरी लाइफस्टाइल, खानपान की गलत आदतें और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण यह बीमारी तेजी से फैल रही है। यह एक गंभीर समस्या है, जिसका सही इलाज बेहद जरूरी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन फैटी लिवर को लेकर लोगों में कई गलत जानकारियां (Misinformation about Fatty Liver) भी हैं, जिनसे सतर्क रहना जरूरी है, वरना सेहत को नुकसान हो सकता है। आइए जानें क्या हैं फैटी लिवर से जुड़ी ये गलत धारणाएं। मिथक 1- ‘फैटी लिवर केवल शराब पीने वालों को होता है’ यह सबसे आम और खतरनाक गलतफहमी है। सच्चाई यह है कि फैटी लिवर दो तरह का होता है अल्कोहलिक और नॉन-अल्कोहलिक (NAFLD)। NAFLD उन लोगों में भी हो सकता है जो शराब बिल्कुल नहीं पीते। यह मुख्य रूप से मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज और अनहेल्दी खानपान से जुड़ा है।

(Picture Courtesy: Freepik) मिथक 2- ‘फैटी लिवर केवल मोटे लोगों को होता है’ हालांकि, मोटापा एक अहम रिस्क फैक्टर है, लेकिन पतले या सामान्य वजन वाले लोग भी फैटी लिवर के शिकार हो सकते हैं। खराब खान-पान, जेनेटिक कंडीशन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएं किसी को भी इस बीमारी की चपेट में ला सकती हैं।

मिथक 3- ‘फैटी लिवर हानिरहित है, इलाज की जरूरत नहीं’ यह धारणा बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। अगर इसका इलाज न किया जाए, तो फैटी लिवर धीरे-धीरे सूजन, लिवर सिरोसिस और यहां तक कि लिवर कैंसर तक में बदल सकता है। समय रहते लाइफस्टाइल में बदलाव और सही देखभाल जरूरी है।

मिथक 4- ‘ सिर्फ दवाइयों से फैटी लिवर ठीक हो जाता है’ हालांकि, फैटी लिवर को ठीक करने के लिए डॉक्टर की बताई दवाएं लेना जरूरी है, लेकिन यह लाइफस्टाइल से जुड़ी एक समस्या भी है। इसलिए इसे ठीक करने के लिए सही डाइट, नियमित एक्सरसाइज, वजन नियंत्रण और शुगर व कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना भी जरूरी है।