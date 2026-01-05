विटामिन-डी का लेवल नेचुरली बढ़ाने में मदद करेंगे ये 8 फूड्स, कमी के लक्षण दिखते ही कर लें डाइट में शामिल

मशरूम- मशरूम विटामिन-डी का सबसे अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है। खासकर जब इन्हें धूप में सुखाया जाता है, तो इनका विटामिन-डी की मात्रा और भी बढ़ जाती है। नियमित रूप से मशरूम की सब्जी, सूप या सलाद में शामिल करने से शरीर में विटामिन-डी का स्तर बेहतर होता है।

फोर्टिफाइड दूध- मार्केट में उपलब्ध कई दूध ब्रांड्स विटामिन-डी से फोर्टिफाइड होते हैं यानी इनमें अलग से विटामिन-डी मिलाया जाता है। वेजिटेरियन्स इसे रोजाना डाइट में शामिल कर सकते हैं। एक गिलास फोर्टिफाइड दूध रोज की विटामिन-डी की जरूरत को पूरा करने में काफी मददगार होता है।

चीज- कुछ प्रकार के चीज, खासकर स्विस और चेडर चीज, विटामिन-डी देते हैं। हालांकि, इनमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में खाना ही बेहतर है।

सोया मिल्क- सोया मिल्क फोर्टिफाइड फॉर्म में उपलब्ध होता है और यह विटामिन-डी का अच्छा ऑप्शन है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो लैक्टोज इन्टॉलरेंट हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते।

संतरे का जूस- आजकल मार्केट में फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस भी मिलता है, जिसमें विटामिन-डी और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। सुबह नाश्ते के साथ एक गिलास लेना अच्छा ऑप्शन है।