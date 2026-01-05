विटामिन-डी का लेवल नेचुरली बढ़ाने में मदद करेंगे ये 8 फूड्स, कमी के लक्षण दिखते ही कर लें डाइट में शामिल
विटामिन-डी का सबसे अच्छा सोर्स सूरज की रोशनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ फूड्स भी विटामिन-डी की कमी पूरी करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जी हां, कु ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-डी, जिसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है, का मुख्य सोर्स सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी से यूवी-बी किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती है और हमारा शरीर विटामिन-डी बनाता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों में विटामिन-डी की कमी (Vitamin-D Deficiency) पाई जाती है।
इसके कारण हड्डियों का कमजोर होना, बाल झड़ना, कमजोर इम्युनिटी, मूड स्विंग्स जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए शरीर में विटामिन-डी की सही मात्रा होनी बेहद जरूरी है। ऐसे में विटामिन-डी की लेवल बढ़ाने में कुछ फूड्स (Foods to Increase Vitamin-D) भी मदद कर सकते हैं। आइए जानें इनके बारे में।
विटामिन-डी बढ़ाने के लिए क्या खाएं?
- मशरूम- मशरूम विटामिन-डी का सबसे अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है। खासकर जब इन्हें धूप में सुखाया जाता है, तो इनका विटामिन-डी की मात्रा और भी बढ़ जाती है। नियमित रूप से मशरूम की सब्जी, सूप या सलाद में शामिल करने से शरीर में विटामिन-डी का स्तर बेहतर होता है।
- फोर्टिफाइड दूध- मार्केट में उपलब्ध कई दूध ब्रांड्स विटामिन-डी से फोर्टिफाइड होते हैं यानी इनमें अलग से विटामिन-डी मिलाया जाता है। वेजिटेरियन्स इसे रोजाना डाइट में शामिल कर सकते हैं। एक गिलास फोर्टिफाइड दूध रोज की विटामिन-डी की जरूरत को पूरा करने में काफी मददगार होता है।
- दही- फोर्टिफाइड दही भी विटामिन-डी का अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है। यह न केवल हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि पाचन को भी दुरुस्त करता है। नाश्ते या स्नैक्स के तौर पर दही लेना बेहद फायदेमंद है।
- चीज- कुछ प्रकार के चीज, खासकर स्विस और चेडर चीज, विटामिन-डी देते हैं। हालांकि, इनमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में खाना ही बेहतर है।
- सोया मिल्क- सोया मिल्क फोर्टिफाइड फॉर्म में उपलब्ध होता है और यह विटामिन-डी का अच्छा ऑप्शन है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो लैक्टोज इन्टॉलरेंट हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते।
- संतरे का जूस- आजकल मार्केट में फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस भी मिलता है, जिसमें विटामिन-डी और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। सुबह नाश्ते के साथ एक गिलास लेना अच्छा ऑप्शन है।
- ओट्स और सीरियल्स- कई ब्रांड्स अपने ओट्स और ब्रेकफास्ट सीरियल्स को विटामिन-डी से फोर्टिफाइड करते हैं। यह आसान और हेल्दी तरीका है दिन की शुरुआत विटामिन-डी के साथ करने का।
हालांकि, सिर्फ इन फूड्स को खाने से विटामिन-डी का स्तर सही लेवल तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए रोजाना 10-3 बजे के बीज 15 मिनट धूप में बैठें और अगर जरूरत पड़े, तो डॉक्टर से पूछकर विटामिन-डी सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं।
