    विटामिन-डी का लेवल नेचुरली बढ़ाने में मदद करेंगे ये 8 फूड्स, कमी के लक्षण दिखते ही कर लें डाइट में शामिल

    By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:44 PM (IST)

    विटामिन-डी का सबसे अच्छा सोर्स सूरज की रोशनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ फूड्स भी विटामिन-डी की कमी पूरी करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जी हां, कु ...और पढ़ें

    विटामिन-डी से भरपूर हैं ये फूड्स (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-डी, जिसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है, का मुख्य सोर्स सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी से यूवी-बी किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती है और हमारा शरीर विटामिन-डी बनाता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों में विटामिन-डी की कमी (Vitamin-D Deficiency) पाई जाती है। 

    इसके कारण हड्डियों का कमजोर होना, बाल झड़ना, कमजोर इम्युनिटी, मूड स्विंग्स जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए शरीर में विटामिन-डी की सही मात्रा होनी बेहद जरूरी है। ऐसे में विटामिन-डी की लेवल बढ़ाने में कुछ फूड्स (Foods to Increase Vitamin-D) भी मदद कर सकते हैं। आइए जानें इनके बारे में। 

    Vitamin D Deficiency symptoms

    विटामिन-डी बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

    • मशरूम- मशरूम विटामिन-डी का सबसे अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है। खासकर जब इन्हें धूप में सुखाया जाता है, तो इनका विटामिन-डी की मात्रा और भी बढ़ जाती है। नियमित रूप से मशरूम की सब्जी, सूप या सलाद में शामिल करने से शरीर में विटामिन-डी का स्तर बेहतर होता है।
    • फोर्टिफाइड दूध- मार्केट में उपलब्ध कई दूध ब्रांड्स विटामिन-डी से फोर्टिफाइड होते हैं यानी इनमें अलग से विटामिन-डी मिलाया जाता है। वेजिटेरियन्स इसे रोजाना डाइट में शामिल कर सकते हैं। एक गिलास फोर्टिफाइड दूध रोज की विटामिन-डी की जरूरत को पूरा करने में काफी मददगार होता है।
    • दही- फोर्टिफाइड दही भी विटामिन-डी का अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है। यह न केवल हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि पाचन को भी दुरुस्त करता है। नाश्ते या स्नैक्स के तौर पर दही लेना बेहद फायदेमंद है।
    • चीज- कुछ प्रकार के चीज, खासकर स्विस और चेडर चीज, विटामिन-डी देते हैं। हालांकि, इनमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में खाना ही बेहतर है।
    • सोया मिल्क- सोया मिल्क फोर्टिफाइड फॉर्म में उपलब्ध होता है और यह विटामिन-डी का अच्छा ऑप्शन है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो लैक्टोज इन्टॉलरेंट हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते।
    • संतरे का जूस- आजकल मार्केट में फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस भी मिलता है, जिसमें विटामिन-डी और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। सुबह नाश्ते के साथ एक गिलास लेना अच्छा ऑप्शन है।
    • ओट्स और सीरियल्स- कई ब्रांड्स अपने ओट्स और ब्रेकफास्ट सीरियल्स को विटामिन-डी से फोर्टिफाइड करते हैं। यह आसान और हेल्दी तरीका है दिन की शुरुआत विटामिन-डी के साथ करने का।

    हालांकि, सिर्फ इन फूड्स को खाने से विटामिन-डी का स्तर सही लेवल तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए रोजाना 10-3 बजे के बीज 15 मिनट धूप में बैठें और अगर जरूरत पड़े, तो डॉक्टर से पूछकर विटामिन-डी सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। 

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।