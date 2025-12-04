त्वचा पर नजर आते हैं विटामिन-डी की कमी के 5 लक्षण, मामूली स्किन प्रॉब्लम समझकर न करें इग्नोर
क्या आप जानते हैं विटामिन-डी की कमी हमारी त्वचा और बालों को भी प्रभावित करती है। इसलिए इसकी कमी होने पर स्किन में कुछ बदलाव होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारी त्वचा को यूं ही हमारी सेहत का आईना नहीं कहा जाता। शरीर में किसी भी तरह की परेशानी शुरू होने पर, स्किन पर उसके संकेत मिलने लगते हैं। इसलिए अगर शरीर में विटामिन-डी की कमी हो जाए, तो हमारी त्वचा पर कुछ बदलाव (Vitamin-D Deficiency Symptoms) दिखाई देते हैं।
हालांकि, अक्सर लोग इन्हें मामूली स्किन प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर इन लक्षणों को पहचान लिया जाए, तो विटामिन-डी की कमी को जल्दी पूरा किया जा सकता है। आइए जानें स्किन पर विटामिन-डी की कमी के कैसे लक्षण (Signs of Vitamin-D Deficiency on Skin) नजर आते हैं।
रूखी और ड्राई स्किन
विटामिन-डी त्वचा की नमी को बनाए रखने और उसके नेचुरल बैरियर को मजबूत करने में सहायक होता है। इसकी कमी से त्वचा अपनी नमी खोने लगती है, जिसके कारण त्वचा रूखी, खुजलीदार और फ्लेकी हो जाती है। खासकर सर्दियों में, जब सूरज की रोशनी कम होती है, तो यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। नियमित रूप से मॉइस्चराइजर लगाने के बावजूद अगर त्वचा रूखी बनी रहती है, तो यह विटामिन-डी की कमी का संकेत हो सकता है।
डल या बेजान त्वचा
विटामिन-डी स्किन सेल्स को रिजुविनेट और रिपेयर करने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी से त्वचा की प्राकृतिक चमक फीकी पड़ने लगती है और त्वचा बेजान और डल दिखाई देती है।
घावों का जल्दी न भरना
अगर शरीर पर कोई कट, खरोंच या घाव हो और उसे ठीक होने में सामान्य से ज्यादा समय लगे, तो यह विटामिन-डी की कमी का एक गंभीर संकेत हो सकता है। विटामिन-डी शरीर में सूजन को कम करने और नई स्किन सेल्स बनाने में मदद करता है, जिससे घाव जल्दी भरते हैं। इसकी कमी से यह प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है।
बालों का झड़ना
बालों का गिरना केवल स्ट्रेस या जेनेटिक कारणों से ही नहीं, बल्कि पोषण की कमी से भी जुड़ा हो सकता है। विटामिन-डी बालों के फॉलिकल्स को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसकी कमी से बाल पतले होने लगते हैं, टूटते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में झड़ने लगते हैं।
नाखूनों का कमजोर होना
कमजोर या आसानी से टूट जाने वाले नाखून भी विटामिन-डी की कमी का संकेत दे सकते हैं। विटामिन-डी शरीर में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है और कैल्शियम नाखूनों की मजबूती के लिए जरूरी है। इसलिए विटामिन-डी की कमी से नाखून पतले, धारियों वाले और आसानी से टूटने लगते हैं।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
