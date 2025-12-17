सुबह उठते ही पैरों में होता है अजीब सा दर्द? यह थकान नहीं, शरीर में विटामिन-डी कम होने का है इशारा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण शरीर की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी न केवल आपकी इम्युनिटी और मूड को प्रभावित करती है, बल्कि स्किन और पैरों पर भी इसके साफ संकेत देखने को मिलते हैं।

खासतौर पर महिलाएं जो लंबे समय तक धूप से दूर रहती हैं या जिन्हें संतुलित आहार नहीं मिल पाता, उनके शरीर में विटामिन डी की कमी जल्दी हो जाती है। ऐसे में अगर आप भी यदि इन संकेतों को महसूस कर रही हैं, तो समय रहते सतर्क हो जाना जरूरी है।

एग्जिमा या पपड़ीदार चकत्ते

अगर आपको बार-बार एग्जिमा या सोरायसिस जैसी स्किन समस्याएं होती हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम हो रही है।

स्किन पर दाग-धब्बे और रंगत में असमानता

विटामिन डी की कमी से स्किन का रंग असमान हो सकता है, साथ ही चेहरे या शरीर पर काले दाग-धब्बे भी नजर आने लगते हैं।

पैरों में थकान और दर्द

विटामिन डी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से पैरों में थकावट, भारीपन और दर्द महसूस होता है, विशेष रूप से सुबह उठने पर।

पैरों में झुनझुनी या जलन

अगर आपको बार-बार पैरों में झनझनाहट या जलन महसूस होती है, तो यह संकेत हो सकता है कि नसें कमजोर हो रही हैं, जो विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है।

एड़ी में दरारें और रफनेस

विटामिन डी की कमी से स्किन की मरम्मत की क्षमता कम हो जाती है, जिससे एड़ियों में दरारें पड़ने लगती हैं और वो फटने लगती हैं।

धीमी भरने वाली चोट या घाव

अगर पैरों या त्वचा पर कोई चोट लगने पर वो जल्दी नहीं भरती या बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो यह भी विटामिन डी की कमी का बड़ा संकेत हो सकता है।

विटामिन डी की कमी के ये लक्षण मामूली लग सकते हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज़ करना आपकी सेहत के लिए गंभीर साबित हो सकता है। समय रहते धूप में रहना, विटामिन डी युक्त डायट लेना और डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स लेना आवश्यक है।