विटामिन-डी की कमी दूर करने के लिए धूप में कितनी देर और कब बैठना है सबसे असरदार? यहां पढ़ें जवाब

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-डी की कमी हमारी सेहत के लिए काफी जरूरी है। हालांकि, तब भी ज्यादातर लोगों में इसकी कमी देखने को मिलती है। इसकी कमी के कारण हड्डियों में दर्द, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, कमजोर इम्युनिटी जैसे लक्षण (Vitamin-D Deficiency Symptoms) देखने को मिलते हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए शरीर में विटामिन-डी की मात्रा सही बनाए रखना जरूरी है।

विटामिन-डी की कमी दूर करने का सबसे असरदार तरीका है धूप में बैठना, क्योंकि सूरज की रोशनी के संपर्क में आकर हमारा शरीर विटामिन-डी बनाता है। लेकिन इसके लिए यह जानना जरूरी है कि कितनी देर और किस समय (Right Time to Take Vitamin) धूप में बैठने से विटामिन-डी सबसे ज्यादा बनता है। आइए जानें इस बारे में।

धूप लेने का सही समय विटामिन-डी बनाने के लिए सूरज की यूवी किरणों के संपर्क में आना जरूरी है। ये किरणें जब हमारी त्वचा पर पड़ती हैं, तो विटामिन-डी का प्रोडक्शन शुरू होता है। इसलिए सूरज की रोशनी विटामिन-डी का सबसे बेहतरीन सोर्स है।