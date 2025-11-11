सिर्फ धूप नहीं, इन 5 फूड्स से भी दूर होगी विटामिन-डी की कमी; आज से ही बना लें डाइट का हिस्सा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-डी का सबसे बेहतरीन सोर्स सूरज की रोशनी यानी धूप है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों में इसकी कमी (Vitamin-D Deficiency) पाई जाती है। बाहर कम निकलना, प्रदूषण और धूप से बचना इसकी सबसे बड़ी वजहे हैं। विटामिन-डी की कमी अगर लंबे समय तक बनी रहे, तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

इसलिए विटामिन-डी की कमी को वक्त पर दूर करना काफी जरूरी है। हालांकि, धूप विटामिन-डी का सबसे बेहतर नेचुरल सोर्स है, लेकिन कुछ फूड्स (Foods to Fight Vitamin-D Deficiency) भी इसकी कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानें 5 ऐसे फूड्स के बारे में जो विटामिन-डी पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं।

अंडे की जर्दी अंडा भी विटामिन-डी का अच्छा सोर्स है। अंडे का सफेद भाग प्रोटीन से भरपूर होता है, विटामिन-डी ज्यादातर उसके पीले भाग यानी जर्दी में पाया जाता है। एक बड़े अंडे की जर्दी से भी रोज की विटामिन-डी की जरूरत का कुछ हिस्सा पूरा हो सकता है। हालांकि, ध्यान रखें कि विटामिन-डी पूरा अंडा खाने से मिलेगा। इसलिए इसके पीले भाग को अलग न करें।

फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स प्राकृतिक रूप से दूध में विटामिन-डी की मात्रा कम होती है, लेकिन आजकल बाजार में "फोर्टिफाइड" दूध, दही और पनीर आसानी से मिल जाते हैं। फोर्टिफाइड का मतलब है कि इन प्रोडक्ट्स में एक्स्ट्रा विटामिन-डी और कभी-कभी कैल्शियम मिलाया जाता है। यह शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन-डी पूरा करने का एक बेहतरीन ऑप्शन है। एक गिलास फोर्टिफाइड दूध पीने से रोज जरूरत का लगभग एक चौथाई हिस्सा पूरा हो सकता है। इसके साथ ही, यह कैल्शियम के भी अच्छे सोर्स हैं, जो विटामिन-डी के साथ मिलकर हड्डियों के स्वास्थ्य को और मजबूत बनाते हैं।

मशरूम मशरूम एकमात्र ऐसा प्लांट-बेस्ड सोर्स है, जिसमें प्राकृतिक रूप से विटामिन-डी पाया जाता है। मशरूम सूरज की रोशनी के कॉन्टेक्ट में आने पर विटामिन-डी बनाता है। वाइल्ड या धूप में सुखाए गए मशरूम में विटामिन-डी-2 की मात्रा काफी ज्यादा होती है।