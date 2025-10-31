Language
    शरीर में नेचुरली विटामिन-डी बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 3 तरीके, नहीं पड़ेगी दवाओं की जरूरत

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 11:34 AM (IST)

    विटामिन-डी की कमी (Vitamin-D Deficiency) हमारे शरीर को अंदर के खोखला बना देती है। इसके कारण हड्डियों में दर्द, थकान, डिप्रेशन जैसी कई परेशानियां होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि विटामिन-डी की कमी को नेचुरली भी पूरा किया जा सकता है। आइए जानें विटामिन-डी का लेवल बढ़ाने के नेचुरल तरीके। 

    कैसे बढ़ाएं शरीर में विटामिन-डी की स्तर? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-डी हमारे शरीर के लिए एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों में इसकी पाई जाती है। विटामिन-डी कम होने के कारण इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, डिप्रेशन, बाल झड़ना, थकान, हड्डियों में दर्द आदि जैसी कई परेशानियां (Vitamin-D Deficiency Symptoms) भी हो सकती हैं। इसलिए विटामिन-डी की कमी से बचना जरूरी है। 

    आमतौर पर लोग विटामिन-डी की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन इसे नेचुरली भी (Natural Ways to Boost Vitamin-D) पूरा किया जा सकता है। आइए जानें विटामिन-डी की कमी को पूरा करने के लिए 3 नेचुरल उपाय।

    सही समय पर धूप लेना

    सूरज की किरणें विटामिन-डी का सबसे बेहतरीन नेचुरल सोर्स हैं। जब हमारी त्वचा सूरज की यूवी-बी किरणों के संपर्क में आती है, तो यह कोलेस्ट्रॉल को विटामिन-डी में बदलना शुरू कर देती है। हालांकि, धूप लेने का सही समय और अवधि का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

    • सही समय- सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच की धूप सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि इस दौरान UV-B सबसे ज्यादा होता है।
    • अवधि- हर दिन लगभग 15-20 मिनट की धूप काफी है। इसके लिए हाथ, पैर और चेहरे को बिना सनस्क्रीन के सीधे धूप में रखना चाहिए।
    • सावधानियां- लंबे समय तक तेज धूप में रहने से सनबर्न का खतरा हो सकता है, इसलिए समय सीमा का पालन करें। गर्मी के दिनों में समय कम कर सकते हैं।
    विटामिन-डी से भरपूर डाइट

    हालांकि, डाइट सूरज की धूप जितना विटामिन-डी नहीं दे सकता, लेकिन कुछ फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करके इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। मुख्य रूप से ये फूड्स दो श्रेणियों में आते हैं- नेचुरल सोर्स और फोर्टिफाइड फूड्स।

    • प्राकृतिक सोर्स- फैटी फिश जैसे- साल्मन, ट्यूना और मैकेरल विटामिन-डी के बेहतरीन सोर्स हैं। अंडे की जर्दी, लिवर और कुछ मशरूम में भी भरपूर मात्रा में विटामिन-डी पाया जाता है। शाकाहारी लोगों के लिए मशरूम एक बेहतरीन ऑप्शन है।
    • फोर्टिफाइड फूड्स- आजकल बाजार में दूध, दही, ऑरेंज जूस, और अनाज जैसे कई फूड्स उपलब्ध हैं, जिन्हें विटामिन-डी से फोर्टिफाइड किया गया है। इनके पैकेट पर लेबल जरूर चेक करें।

    नियमित एक्सरसाइज और आउटडोर एक्टिविटीज

    फिजिकल एक्टिविटीज और हेल्दी लाइफस्टाइल का विटामिन-डी के स्तर से सीधा संबंध है। एक्सरसाइज न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बल्कि यह शरीर में विटामिन-डी के सिंथेसिस और इस्तेमाल की क्षमता को भी बढ़ाता है।

    • आउटडोर एक्टिविटीज- रोजाना टहलने, जॉगिंग, साइकिल चलाने या गार्डनिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए बाहर निकलें। इससे आपको एक साथ एक्सरसाइज और धूप दोनों का फायदा मिलेगा।
    • वेट मैनेजमेंट- मोटापा विटामिन-डी के अब्जॉर्प्शन में बाधा डाल सकता है, क्योंकि यह फैट सॉल्युबल विटामिन है। नियमित एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट से वजन मैनेज करना जरूरी है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।