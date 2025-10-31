शरीर में नेचुरली विटामिन-डी बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 3 तरीके, नहीं पड़ेगी दवाओं की जरूरत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-डी हमारे शरीर के लिए एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों में इसकी पाई जाती है। विटामिन-डी कम होने के कारण इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, डिप्रेशन, बाल झड़ना, थकान, हड्डियों में दर्द आदि जैसी कई परेशानियां (Vitamin-D Deficiency Symptoms) भी हो सकती हैं। इसलिए विटामिन-डी की कमी से बचना जरूरी है।

आमतौर पर लोग विटामिन-डी की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन इसे नेचुरली भी (Natural Ways to Boost Vitamin-D) पूरा किया जा सकता है। आइए जानें विटामिन-डी की कमी को पूरा करने के लिए 3 नेचुरल उपाय।

सही समय पर धूप लेना सूरज की किरणें विटामिन-डी का सबसे बेहतरीन नेचुरल सोर्स हैं। जब हमारी त्वचा सूरज की यूवी-बी किरणों के संपर्क में आती है, तो यह कोलेस्ट्रॉल को विटामिन-डी में बदलना शुरू कर देती है। हालांकि, धूप लेने का सही समय और अवधि का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

सही समय- सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच की धूप सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि इस दौरान UV-B सबसे ज्यादा होता है।

अवधि- हर दिन लगभग 15-20 मिनट की धूप काफी है। इसके लिए हाथ, पैर और चेहरे को बिना सनस्क्रीन के सीधे धूप में रखना चाहिए।

सावधानियां- लंबे समय तक तेज धूप में रहने से सनबर्न का खतरा हो सकता है, इसलिए समय सीमा का पालन करें। गर्मी के दिनों में समय कम कर सकते हैं। विटामिन-डी से भरपूर डाइट हालांकि, डाइट सूरज की धूप जितना विटामिन-डी नहीं दे सकता, लेकिन कुछ फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करके इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। मुख्य रूप से ये फूड्स दो श्रेणियों में आते हैं- नेचुरल सोर्स और फोर्टिफाइड फूड्स।