Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिलाओं में नजर आते हैं विटामिन-डी की कमी के ये संकेत, अनदेखा करना पड़ सकता है भारी

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:43 PM (IST)

    विटामिन-डी की कमी (Vitamin-D Deficiency) महिलाओं में काफी आम है। इसके कारण शरीर में कई लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें सामान्य समस्या मानकर महिलाएं अनदेखा कर देती हैं। ऐसा करने से समस्या और भी बढ़ सकती है। इसलिए विटामिन-डी की कमी के लक्षणों की जल्दी पहचान करना जरूरी है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    अनदेखा तो नहीं कर रहे विटामिन-डी की कमी के लक्षण (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-डी एक ऐसा विटामिन है, जिसे हमारा शरीर नेचुरली धूप की मदद से बनाता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों में इसकी कमी देखने को मिलती है। विटामिन-डी की कमी महिलाओं (Vitamin-D Deficiency in Women) में भी काफी आम है। हालांकि, हमारा शरीर कुछ संकेतों से इसकी कमी का इशार करता है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विटामिन-डी की कमी के लक्षण (Vitamin-D Deficiency Symptoms) इतने सामान्य और धीरे-धीरे दिखाई देते हैं कि महिलाएं अक्सर उन्हें थकान या तनाव का नाम देकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इन लक्षणों की अनदेखी आगे चलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए इनकी पहचान करना जरूरी है। आइए जानें महिलाओं में विटामिन-डी की कमी के लक्षण कैसे होते हैं। 

    पीठ के निचले हिस्से में लगातार दर्द 

    अगर आपकी पीठ के निचले हिस्से में, खासतौर से रीढ़ की हड्डी में, लगातार दर्द या अकड़न बनी रहती है, तो यह विटामिन-डी की कमी का एक अहम संकेत हो सकता है। विटामिन-डी शरीर में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे दर्द की शिकायत हो सकती है।

    हर समय थकान और कमजोरी महसूस होना 

    अगर पूरी नींद लेने के बाद भी थकान या कमजोरी महसूस होती है, तो इसका कारण विटामिन-डी कम होना भी हो सकता है। विटामिन-डी सेरोटोनिन यऔर डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमिटर्स का फ्लो रेगुलेट करता है। इसलिए शरीर में इसकी कमी होने पर थकान महसूस होने लगती है। 

    बालों का झड़ना 

    बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन विटामिन-डी की कमी भी इनमें से एक है। विटामिन-डी हेयर फॉलिकल्स के स्वास्थ्य और नए बालों के विकास के लिए जरूरी है। अगर बाल सामान्य से ज्यादा मात्रा में झड़ रहे हैं, तो यह विटामिन-डी की कमी की चेतावनी हो सकती है।

    मांसपेशियों में दर्द और क्रैम्प्स

    विटामिन-डी सिर्फ हड्डियों ही नहीं, बल्कि मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। इसकी कमी से मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और अचानक ऐंठन, खासकर रात के समय, हो सकती है। पैरों और जांघों की मांसपेशियों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है।

    मूड स्विंग्स और उदासी महसूस होना 

    क्या आपने कभी गौर किया है कि धूप में बैठने से मूड फ्रेश हो जाता है? इसका सीधा संबंध विटामिन-डी से है। यह विटामिन दिमाग में सेरोटोनिन नाम के 'फील-गुड' हार्मोन के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। इसकी कमी से चिड़चिड़ापन, मूड में उतार-चढ़ाव और यहां तक कि डिप्रेशन की भावना पैदा हो सकती है।

    यह भी पढ़ें- स्किन पर दिखने वाले ये 6 लक्षण करते हैं विटामिन-डी की कमी का इशारा, गलती से भी न करें इग्नोर

    यह भी पढ़ें- पुरुषों में Vitamin-D की कमी होने पर दिखते हैं 5 संकेत, नहीं लगाया समय से पता, तो घेर लेंगी बीमारियां

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।