Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hair Fall को बढ़ा सकते हैं ये 5 फूड्स, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इन्हें खाने की गलती?

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    आजकल बाल झड़ने की समस्या आम हो गई है और हम अक्सर इसके लिए शैम्पू या प्रदूषण को दोषी मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद कुछ खाने-पीने की चीजें भी इस समस्या को बढ़ा सकती हैं? जी हां, कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जो सीधे हमारे बालों की सेहत पर असर डालती हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    कहीं आपके झड़ते बालों का कारण ये 5 फूड्स तो नहीं? (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं और सोच-सोचकर थक गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक बार अपनी थाली पर नजर जरूर डालिए। जी हां, जिस खाने को आप मजे से खाते हैं, वही आपके बालों की जड़ों को कमजोर कर सकता है। अक्सर हम शैम्पू या प्रदूषण को दोष देते हैं, लेकिन असली गुनहगार तो हमारी रसोई में ही छिपा हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 फूड्स (Foods That Cause Hair Fall) के बारे में, जिन्हें अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    hair fall

    शुगरी फूड्स

    मीठी चीजें सिर्फ मोटापे का कारण नहीं होतीं, बल्कि ये आपके बालों को भी कमजोर बना सकती हैं। ज्यादा शुगर खाने से शरीर में इंसुलिन बढ़ सकता है, जिससे एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ता है। यही हार्मोन बालों के रोम छिद्रों को कमजोर कर सकता है और बाल झड़ने की समस्या को बढ़ा सकता है।

    पैकेज्ड और जंक फूड्स

    चिप्स, नमकीन, पिज्जा, और बर्गर जैसे जंक फूड्स में अक्सर ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये फैट शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं, जिससे बालों की जड़ों तक जरूरी पोषण नहीं पहुंच पाता और वे कमजोर होकर टूटने लगते हैं।

    ज्यादा नमक वाला खाना

    अगर आपको चटपटा और नमकीन खाना पसंद है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। ज्यादा नमक से शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ता है, जो बालों को रूखा और बेजान बना सकता है। इससे बाल जल्दी टूटने लगते हैं।

    अल्कोहल

    शराब शरीर को डिहाइड्रेट कर देती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो इसका असर बालों पर भी पड़ता है। बाल रूखे और कमजोर हो जाते हैं, जिससे वे आसानी से झड़ने लगते हैं।

    कुछ प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स

    कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, खासकर जिनमें ज्यादा फैट होता है, शरीर में सीबम का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सीबम एक तैलीय पदार्थ है, जो ज्यादा मात्रा में होने पर बालों के पोर्स को बंद कर सकता है, जिससे बालों की ग्रोथ रुक जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है, तो लो फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना बेहतर हो सकता है।

    यह भी पढ़ें- उमस बढ़ने के कारण ज्यादा टूटने लगे हैं बाल, तो इन 5 टिप्स से करें बचाव

    यह भी पढ़ें- पतले होते बालों के लिए रामबाण है मेथी का तेल, बेहतर रिजल्ट के लिए इस तरीके से करें इस्तेमाल

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।