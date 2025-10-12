Hair Fall को बढ़ा सकते हैं ये 5 फूड्स, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इन्हें खाने की गलती?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं और सोच-सोचकर थक गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक बार अपनी थाली पर नजर जरूर डालिए। जी हां, जिस खाने को आप मजे से खाते हैं, वही आपके बालों की जड़ों को कमजोर कर सकता है। अक्सर हम शैम्पू या प्रदूषण को दोष देते हैं, लेकिन असली गुनहगार तो हमारी रसोई में ही छिपा हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 फूड्स (Foods That Cause Hair Fall) के बारे में, जिन्हें अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है।

शुगरी फूड्स मीठी चीजें सिर्फ मोटापे का कारण नहीं होतीं, बल्कि ये आपके बालों को भी कमजोर बना सकती हैं। ज्यादा शुगर खाने से शरीर में इंसुलिन बढ़ सकता है, जिससे एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ता है। यही हार्मोन बालों के रोम छिद्रों को कमजोर कर सकता है और बाल झड़ने की समस्या को बढ़ा सकता है।

पैकेज्ड और जंक फूड्स चिप्स, नमकीन, पिज्जा, और बर्गर जैसे जंक फूड्स में अक्सर ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये फैट शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं, जिससे बालों की जड़ों तक जरूरी पोषण नहीं पहुंच पाता और वे कमजोर होकर टूटने लगते हैं।

ज्यादा नमक वाला खाना अगर आपको चटपटा और नमकीन खाना पसंद है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। ज्यादा नमक से शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ता है, जो बालों को रूखा और बेजान बना सकता है। इससे बाल जल्दी टूटने लगते हैं।