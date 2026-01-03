Language
    खीर में चीनी नहीं, इस बार घोलें गुड़ की मिठास; स्वाद के साथ सेहत को भी मिलेंगे 7 लाजवाब फायदे

    By Priyam Kumari Edited By: Priyam Kumari
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:26 PM (IST)

    भारत में त्योहार हो या मेहमानों का स्वागत, खीर के बिना हर खुशी अधूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीनी वाली खीर की जगह गुड़ की खीर न केवल आपके स्वाद ...और पढ़ें

    गुड़ की खीर खाने से सेहत को मिल सकते हैं ये फायदे (Picture Credit - AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। खीर भारत में खाई जाने वाली सबसे पसंदीदा और परंपरागत मिठाइयों में से एक है। आमतौर पर खीर में चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर यही खीर चीनी की जगह गुड़ से बनाई जाए, तो इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। इतना ही नहीं, गुड़ सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

    गुड़ की खीर न सिर्फ स्वाद में देसी मिठास घोलती है, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत भी बनाती है। आइए जानते है कि गुड़ की खीर को डाइट में शामिल करने से सेहत में कौन से बदलाव होते हैं।

    पाचन तंत्र को बनाएं मजबूत

    गुड़ को आयुर्वेद में पाचन के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है। गुड़ की खीर खाने से पेट साफ रहता है और कब्ज की समस्या कम होती है। इसे खाने से खासतौर पर खाना पचाने में भी मदद मिलती है।

    इम्युनिटी को करें बूस्ट

    (Picture Credit - AI Generated)

    गुड़ की खीर खाने के कई फायदे होते हैं, जिनमें से एक है इम्यून सिस्टम मजबूत होना, जिससे शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। यह लिवर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है।

    खून की कमी होती है दूर

    गुड़ आयरन का अच्छा स्रोत होता है। अगर आप गुड़ से बनी खीर खाते हैं, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बेहतर हो सकता है। यह खासतौर पर कमजोरी महसूस करने वालों के लिए फायदेमंद है।

    शरीर को मिलती है गर्माहट

    गुड़ की तासीर गर्म होती है, जिसकी खीर सर्दियों के मौसम के लिए बेहतरीन ऑप्शन होता है। यह आपके शरीर को तुरंत एनर्जी और गर्म भी रखता है। बता दें कि गुड़ खाना उन लोगों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जिन्हें धूल से एलर्जी होती है।

    रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा

    अगर आप गुड़ से बनी खीर को डाइट में शामिल करते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतर होता है। साथ ही, यह अस्थमा, खांसी, सीने में जकड़न और सर्दी से राहत दिलाने में मदद करता है।

    डिटॉक्स में करता है मदद

    गुड़ शरीर से टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकालने के लिए बेहतरीन तरीका माना जाता है। गुड़ की खीर लिवर को साफ रखने और शरीर के अंदर जमा गंदगी को हटाने में मदद कर सकती है।

    त्वचा में आएगा निखार

    गुड़ खून को साफ करने में मदद करता है, जिसका सीधा असर स्किन पर दिखता है। गुड़ की खीर खाने से पिंपल्स कम हो सकते हैं और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आ सकता है।

    (Picture Credit - AI Generated)

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।