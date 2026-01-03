सर्दी-जुकाम में संतरा खाना सही या गलत? डॉक्टर ने बताया इसके पीछे का चौंकाने वाला सच

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही बाजारों में संतरे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस डर से संतरा खाने से बचते हैं कि इससे सर्दी या जुकाम हो जाएगा। क्या यह डर सही है? क्या वाकई सर्दी में संतरा नुकसान करता है (Does Eating Orange Increase Cough)? आइए डॉक्टर तरंग कृष्णा जानते हैं इसके पीछे का सच।

(Image Source: AI-Generated) सर्दियों में इस फल को बनाएं अपना साथी सर्दियों में आने वाले संतरे में विटामिन-सी की भरपूर मात्रा होती है। यह विटामिन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत और स्वस्थ रखने का काम करता है। जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, तो वह आपको ठंड और सर्दी से बचाता है। इसलिए, अगर आप सर्दियों में नियमित रूप से ताजे संतरों डाइट में शामिल करते हैं, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे।