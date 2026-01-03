Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सर्दी-जुकाम में संतरा खाना सही या गलत? डॉक्टर ने बताया इसके पीछे का चौंकाने वाला सच

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    क्या आपने कभी सोचा है कि संतरा सर्दियों में ही क्यों आता है? दरअसल, इसके पीछे प्रकृति की एक खास प्लानिंग है। प्रकृति ने इस फल को इसी मौसम में इसलिए उग ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    क्या आप भी जुकाम होते ही संतरा खाना छोड़ देते हैं? (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही बाजारों में संतरे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस डर से संतरा खाने से बचते हैं कि इससे सर्दी या जुकाम हो जाएगा। क्या यह डर सही है? क्या वाकई सर्दी में संतरा नुकसान करता है (Does Eating Orange Increase Cough)? आइए डॉक्टर तरंग कृष्णा जानते हैं इसके पीछे का सच।

    Eating oranges with cough

    (Image Source: AI-Generated) 

    सर्दियों में इस फल को बनाएं अपना साथी

    सर्दियों में आने वाले संतरे में विटामिन-सी की भरपूर मात्रा होती है। यह विटामिन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत और स्वस्थ रखने का काम करता है। जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, तो वह आपको ठंड और सर्दी से बचाता है। इसलिए, अगर आप सर्दियों में नियमित रूप से ताजे संतरों डाइट में शामिल करते हैं, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे।

    क्या संतरा खाने से बीमार पड़ते हैं?

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Dr Tarang krishna (@drtarangkrishna)

    यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। अक्सर कहा जाता है कि संतरा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे सर्दी और खांसी हो सकती है। लेकिन, यह सच नहीं है। हकीकत तो यह है कि अगर आप नियमित रूप से संतरा खाते हैं, तो आप सर्दियों में बीमार नहीं पड़ेंगे। डॉक्टर बताते हैं कि यही नियम आंवला पर भी लागू होता है। अगर आप आंवले का सेवन करते हैं, तो आपको कभी सर्दी नहीं पकड़ेगी और आप बीमार नहीं होंगे।

    क्यों बीमार पड़ते हैं लोग?

    अब सवाल यह उठता है कि अगर मौसमी फल अच्छे हैं, तो लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? आप तब बीमार पड़ते हैं जब आप उन फलों का सेवन करते हैं जो कोल्ड स्टोरेज में रखे गए होते हैं और सर्दियों में बाजार में बिकते हैं। 

    डॉक्टर कहते हैं, सर्दियों में मिलने वाले सभी मौसमी फलों का सेवन बेझिझक करना चाहिए। संतरा और आंवला जैसे फल आपको बीमार करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सर्दी-जुकाम से बचाने और स्वस्थ रखने के लिए बने हैं।

    यह भी पढ़ें- गर्मियों में रोज एक संतरा खाने से दूर होंगी 8 परेशानियां, फायदे देख आप खुद भी हो जाएंगे हैरान!

    यह भी पढ़ें- संतरा और कीनू में क्‍या है अंतर? आधे से ज्‍यादा लोग नहीं जानते होंगे सही जवाब