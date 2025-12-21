क्यों बढ़ती उम्र के साथ कमजोर पड़ने लगता है इम्यून सिस्टम? आसान भाषा में डॉक्टर ने समझाया पूरा साइंस

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जरा कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक शानदार किला है और आपका इम्यून सिस्टम उस किले के वफादार सैनिक हैं। बचपन और जवानी में ये सैनिक बेहद मुस्तैद रहते हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय का पहिया घूमता है और हमारी उम्र बढ़ती है, ये 'सुरक्षाकर्मी' भी धीरे-धीरे थकने लगते हैं।

वैज्ञानिक भाषा में शरीर की इस ढलती सुरक्षा क्षमता को 'इम्यूनोडेफिशिएंसी' कहा जाता है। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया है जो हमें संक्रमणों और पुरानी बीमारियों के प्रति संवेदनशील बना देती है। आइए डॉ. एस.के. बख्शी से जानते हैं कि उम्र के साथ हमारे शरीर की इस 'आंतरिक सेना' में क्या बदलाव आते हैं।

(Image Source: AI-Generated) शरीर की पहली रक्षा प्रणाली में बदलाव हमारा 'इननेट इम्यून सिस्टम' शरीर में घुसने वाले कीटाणुओं के खिलाफ पहली दीवार की तरह काम करता है। उम्र बढ़ने पर इसमें कुछ प्रमुख गिरावट आती है: कोशिकाओं की कार्यक्षमता में कमी: न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज और नेचुरल किलर जैसी महत्वपूर्ण कोशिकाएं उम्र के साथ सुस्त पड़ जाती हैं। ये कोशिकाएं बैक्टीरिया और वायरस को पहचानने और नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होती हैं।

घाव भरने में देरी: सूजन संबंधी प्रतिक्रिया धीमी होने के कारण बुजुर्गों में घाव जल्दी नहीं भरते और कीटाणुओं को शरीर से बाहर निकालने में अधिक समय लगता है। विशिष्ट रक्षा प्रणाली पर असर यह प्रणाली पुरानी बीमारियों को याद रखने और विशेष कीटाणुओं से लड़ने का काम करती है। समय के साथ इसमें निम्नलिखित बदलाव आते हैं:

थाइमस ग्रंथि का सिकुड़ना: 'थाइमस' वह जगह है जहां टी-सेल्स बनते हैं। उम्र बढ़ने के साथ यह ग्रंथि सिकुड़ने लगती है, जिससे शरीर नए संक्रमणों से लड़ने के लिए नई टी-सेल्स नहीं बना पाता।

