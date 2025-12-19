सोने के बाद भी नहीं मिटती थकान? वैज्ञानिकों ने खोजा शरीर की 'बैटरी' रिचार्ज न होने का असली कारण

प्रेट्र, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के मैक्वेरी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया, जिसके परिणाम 'जर्नल सेल रिपोर्ट्स मेडिसिन' में प्रकाशित हुए हैं। इस शोध ने यह साफ कर दिया है कि यह थकान केवल मानसिक नहीं, बल्कि शरीर के भीतर चल रही गहरी जैविक उथल-पुथल का परिणाम है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रक्त और ऊर्जा का टूटता संतुलन शोध टीम ने सीएफएस से पीड़ित 61 लोगों के रक्त के नमूनों की तुलना स्वस्थ लोगों से की। विश्लेषण में पाया गया कि इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की रक्त वाहिकाओं (वैस्कुलर) और प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मरीजों की कोशिकाओं को पर्याप्त ऊर्जा और रक्त प्रवाह नहीं मिल पा रहा था। शरीर की कार्यप्रणाली में आए इस व्यवधान के कारण ही व्यक्ति हर समय अत्यधिक थकान महसूस करता है, जिसका असर उसकी नींद, मूड और एकाग्रता पर भी पड़ता है।

'ऊर्जा तनाव' और सफेद रक्त कोशिकाएं शोध के प्रमुख लेखक बेंजामिन हेंग के अनुसार, सीएफएस के मरीजों की सफेद रक्त कोशिकाओं में 'ऊर्जा तनाव' (Energy Stress) के स्पष्ट संकेत मिले हैं। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एटीपी (ATP) की जांच की, जो कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।

एटीपी (ATP) में कमी: मरीजों के शरीर में एटीपी का उत्पादन कम हो रहा था।

एएमपी और एडीपी का बढ़ना: रक्त में एएमपी और एडीपी के उच्च स्तर पाए गए, जो इस बात का सबूत हैं कि शरीर अपनी ऊर्जा को दोबारा रीसाइकिल नहीं कर पा रहा है। यह ऊर्जा मांसपेशियों के संकुचन और डीएनए निर्माण जैसे जटिल कार्यों के लिए बेहद जरूरी होती है, जिसकी कमी मरीजों को शारीरिक रूप से पंगु बना देती है।