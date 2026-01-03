Language
    सिर्फ दिल हल्का नहीं, शरीर की हीलिंग भी करते हैं आंसू, रोने के ये 6 फायदे शायद ही जानते होंगे आप

    By Priyam Kumari Edited By: Priyam Kumari
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:47 PM (IST)

    अक्सर हमें सिखाया जाता है कि बहादुर लोग रोते नहीं, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। रोना शरीर का एक नेचुरल डिटॉक्स है, जो न केवल दिल का बोझ हल्का करता ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    क्या आप जानते हैं रोने के भी होते हैं फायदे? (Picture Credit - AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दर्द कैसा भी हो, आंसू इसे बयां कर ही देते हैं। हालांकि, अक्सर हमें सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। खासकर बड़े होते-होते हम अपने आंसुओं को छुपाना सीख लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ भावनाओं को महसूस करने पर हमें रोना क्यों आता है।

    दरअसल, कई शोध में पाया गया है कि रोना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यह सिर्फ दिल हल्का ही नहीं, शरीर और दिमाग दोनों के लिए एक नेचुरल हीलिंग बटन की तरह काम करता है। अगर आप रोने को सिर्फ दुख से जोड़ते हैं, तो इसके फायदे जानकर सच में हैरान हो जाएंगे।

    मूड को बनाएं बेहतर

    Crying improves your mood

    (Picture Credit - AI Generated)

    रोना से एंडोर्फिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो दिमाग और मन को शांत करते हैं। इससे गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेचैनी कम होती है और मूड बेहतर होने लगता है।

    दिल का बोझ हल्का करें

    दिल के बोझ को हल्का करने का सबसे अच्छा तरीका रोना है। जब भावनाएं लंबे समय तक अंदर दबाई जाती हैं, तो मन भारी और बेचैन रहने लगता है। अगर आप रो लेते हैं, तो मन शांत हो जाता है।

    इमोशनल बैलेंस बनता है

    जब हम किसी के सामने खुलकर रोते हैं, तो उससे सच्चे इमोशन्स का भी पता चलता है। सिर्फ दुख में ही नहीं, बल्कि कभी-कभी आप ज्यादा खुश होने पर, डरे हुए होने पर या स्ट्रेस में होने पर भी रो सकते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति हमें बेहतर समझ पाता है और रिश्तों में भरोसा और गहराता है।

    स्ट्रेस कम होता है

    Crying reduces stress

    (Picture Credit - AI Generated)

    लंबे समय तक रोने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा होता है। जब आप रोते हैं, तो शरीर खुद-ब-खुद स्ट्रेस को बाहर निकाल देता है। यही वजह है कि रोने के बाद अच्छा महसूस होता है।

    दर्द को कम करें

    रोते समय शरीर एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो दर्द को कम करने में मदद करता है। इसलिए कई बार रोने के बाद शारीरिक और मानसिक दर्द दोनों में राहत मिलती है। 

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।