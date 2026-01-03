सिर्फ दिल हल्का नहीं, शरीर की हीलिंग भी करते हैं आंसू, रोने के ये 6 फायदे शायद ही जानते होंगे आप
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दर्द कैसा भी हो, आंसू इसे बयां कर ही देते हैं। हालांकि, अक्सर हमें सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। खासकर बड़े होते-होते हम अपने आंसुओं को छुपाना सीख लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ भावनाओं को महसूस करने पर हमें रोना क्यों आता है।
दरअसल, कई शोध में पाया गया है कि रोना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यह सिर्फ दिल हल्का ही नहीं, शरीर और दिमाग दोनों के लिए एक नेचुरल हीलिंग बटन की तरह काम करता है। अगर आप रोने को सिर्फ दुख से जोड़ते हैं, तो इसके फायदे जानकर सच में हैरान हो जाएंगे।
मूड को बनाएं बेहतर
रोना से एंडोर्फिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो दिमाग और मन को शांत करते हैं। इससे गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेचैनी कम होती है और मूड बेहतर होने लगता है।
दिल का बोझ हल्का करें
दिल के बोझ को हल्का करने का सबसे अच्छा तरीका रोना है। जब भावनाएं लंबे समय तक अंदर दबाई जाती हैं, तो मन भारी और बेचैन रहने लगता है। अगर आप रो लेते हैं, तो मन शांत हो जाता है।
इमोशनल बैलेंस बनता है
जब हम किसी के सामने खुलकर रोते हैं, तो उससे सच्चे इमोशन्स का भी पता चलता है। सिर्फ दुख में ही नहीं, बल्कि कभी-कभी आप ज्यादा खुश होने पर, डरे हुए होने पर या स्ट्रेस में होने पर भी रो सकते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति हमें बेहतर समझ पाता है और रिश्तों में भरोसा और गहराता है।
स्ट्रेस कम होता है
लंबे समय तक रोने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा होता है। जब आप रोते हैं, तो शरीर खुद-ब-खुद स्ट्रेस को बाहर निकाल देता है। यही वजह है कि रोने के बाद अच्छा महसूस होता है।
दर्द को कम करें
रोते समय शरीर एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो दर्द को कम करने में मदद करता है। इसलिए कई बार रोने के बाद शारीरिक और मानसिक दर्द दोनों में राहत मिलती है।
