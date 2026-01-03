दर्द और क्रैंप्स से पाना है छुटकारा? पीरियड्स के दौरान भूलकर भी न खाएं ये चीजें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान हार्मोन्स में बदलाव होने की की वजह से ज्यादातर लड़कियों को कुछ मीठा या चटपटा खाने की क्रेविंग होने लगती है। ऐसे में वह अक्सर अनहेल्दी चीजें ही खाती हैं, जिससे दर्द, ऐंठन, ब्लोटिंग और थकान जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं।

दरअसल, पीरियड्स के समय महिलाओं को खाने-पीने का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना पेट में गड़बड़ी या मूड स्विंग बढ़ा सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पीरियड्स के दौरान इन्हें किन चीजों से परहेज करना चाहिए।

बहुत ज्यादा नमक वाला खाना ज्यादा नमक शरीर में पानी रोकता है, जिससे ब्लोटिंग, हाथ-पांव में सूजन और बदन भारी लगने लगता है। ज्यादा नमक वाला खाना खाने से पीरियड्स का दर्द और सूजन भी बढ़ सकती है। मीठा और चीनी वाला खाना पीरियड्स के दौरान कुछ लड़कियों को मीठा खाने का खूब मन करता है। ऐसे में इन दिनों चॉकलेट, मिठाई, केक और शुगर वाले ड्रिंक खाने-पीने से ब्लड शुगर अचानक तेजी से बढ़-घट सकता है। इससे मूड स्विंग और थकान भी ज्यादा होती है।

शराब और स्मोकिंग अगर आप पीरियड्स के समय अल्कोहल और सिगरेट पीती हैं, तो इससे शरीर में सूजन बढ़ सकती है और ब्लड शुगर अस्थिर होता है। वहीं, दर्द और थकान ज्यादा महसूस होती है। कैफीन वाली चीजें कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी चीजें कैफीन से भरपूर होती हैं, जिसे मासिक धर्म के दौरान पीने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। यह शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा सकती हैं, जिससे पेट दर्द, नींद में कमी और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है।

ज्यादा मसालेदार खाना कुछ लड़कियों को पीरियड्स के दौरान पेट में भारी दर्द होता है, जिसका एक बड़ा कारण है ज्यादा मसालेदार खाना। लाल मिर्च और अन्य मसालों के कारण पेट में जलन और एसिडिटी बढ़ सकती हैं। इससे ब्लीडिंग के दौरान पेट में परेशानी या भारीपन महसूस हो सकता है।