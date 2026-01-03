सर्दियों में बार-बार पीते हैं दूध वाली चाय? कहीं पड़ न जाए सेहत पर भारी, जानें इसके 6 नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान, इंडिया में दूध वाली चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि आदत है। कई लोगों का दिन चाय के बिना अधूरा सा लगता है। वहीं, सर्दियों के मौसम में चाय पीने का अपना ही एक अलग मजा होता है। गरमा-गरम चाय की चुस्कियां भरने पर लगता है कि जैसे शरीर से सारी ठंडक निकल गई हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही पसंदीदा दूध की चाय अगर जरूरत से ज्यादा पी जाए, तो शरीर को नुकसान भी हो सकता है?

जी हां, अक्सर अनदेखी की जाने वाली यह सच्चाई धीरे-धीरे कई समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं दूध वाली चाय पीने से शरीर को होने वाले कुछ गंभीर नुकसानों के बारे में। आयरन की कमी दूध वाली चाय भले ही सुकून देती हो, लेकिन इसमें मौजूद टैनिन आयरन के अब्जॉर्प्शन को रोक देता है, जिससे एनीमिया का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है फिर भी चाय पीते हैं, तो आज ही इस आदत से दूरी बना लें।

नींद की समस्या (Picture Credit - Canva) दिनभर की भागदौड़ के बाद अगर रात को भी दूध की चाय पी ली जाए, तो नींद गायब होना तय है। कैफीन दिमाग को सतर्क रखता है, जिससे अनिद्रा और बेचैनी की समस्या हो सकती है। कई लोग इसी कारण देर रात तक करवटें बदलते रहते हैं।

सीने में जलन जरूरत से ज्यादा कैफीन पीने से सीने में जलन जैसी समस्या पैदा हो सकती है। साथ ही, यह दिल की बीमारियों का भी खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए चाय पीने से बचें। पेट में गड़बड़ी दूध की चाय पीने से पेट में गैस, अपच, एसिडिटी और भारीपन महसूस हो सकता है। दरअसल, चाय में मौजूद कैफीन और दूध का मेल डाइजेस्टिव सिस्टम को धीमा कर सकता है, जिससे पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं।

वजन बढ़ने का खतरा (Picture Credit - Canva) चीनी और दूध के साथ बनी चाय कैलोरी से भरपूर होती है। दिन में कई बार चाय पीने की यह आदत वजन बढ़ने का कारण बन सकती है। साथ ही, आपको मोटापे और अन्य बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है।