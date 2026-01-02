Language
    सफेद चीनी, ब्राउन शुगर या गुड़: सेहत के लिए आखिर कौन है असली हीरो? ऐसे चुनें अपने लिए सही विकल्प

    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:12 PM (IST)

    सफेद चीनी, ब्राउन शुगर और गुड़,तीनों ही स्वीटनेस के पॉपुलर सोर्स हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से इनका असर अलग होता है। सफेद चीनी अत्यधिक प्रोसेस्ड होती है ...और पढ़ें

    सफेद चीनी, ब्राउन शुगर और गुड़ में कौन बेहतर (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोजाना के खानपान में मिठास जरूरी है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि कौन-सी मिठास हेल्थ के लिए सही है। व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर और गुड़,तीनों स्वाद में तो मीठे होते हैं, मगर इनके पोषण और शरीर पर प्रभाव डिफरेंट- डिफरेंट होते हैं। लेकिन सही ऑप्शन चुनने से हम अनजाने में होने वाले स्वास्थ्य नुकसान से बच सकते हैं और मिठास के साथ पोषण भी पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार के साथ-

    व्हाइट शुगर क्या है, न्यूट्रिएंट वैल्यू और इफेक्ट

    सफेद चीनी अत्यधिक प्रोसेसिंग से तैयार होती है, जिससे इसमें मौजूद सभी पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। इसमें केवल सुक्रोज होता है और यह सिर्फ खाली कैलोरी देती है। इसका नियमित सेवन ब्लड शुगर असंतुलन, मोटापा, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है। यह शरीर में सूजन और थकान को भी बढ़ा सकती है।

    ब्राउन शुगर क्या है, न्यूट्रिएंट वैल्यू और इफेक्ट

    ब्राउन शुगर सफेद चीनी का थोड़ा कम प्रोसेस्ड रूप होती है जिसमें मोलासेस की थोड़ी मात्रा होती है। इसमें आयरन, कैल्शियम और पोटैशियम जैसे मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन उनकी मात्रा नहीं के बराबर होती है। यह स्वाद में हल्की भिन्नता जरूर लाती है, लेकिन स्वास्थ्य के नजरिए से इसका लाभ सीमित होता है और इसे ज्यादा खाना भी नुकसानदेह हो सकता है।

    गुड़ शुगर क्या है, न्यूट्रिएंट वैल्यू और इफेक्ट

    गुड़ ट्रेडिशनल तरीके से गन्ने के रस को उबालकर बिना केमिकल के तैयार किया जाता है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम, जिंक और कुछ विटामिन्स पाए जाते हैं। यह पाचन सुधारता है, खून साफ करता है, सर्दियों में गर्मी देता है और इम्युनिटी भी मजबूत करता है। एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर की मौजूदगी इसे पोषण से भरपूर बनाती है।

    कौन है सबसे बेहतर

    मीठे के तीनों ऑप्शन्स की आपस में तुलना करने पर यह साफ होता है कि सफेद चीनी से कोई पोषण नहीं मिलता और इसके दुष्प्रभाव अधिक हैं। दूसरी तरफ ब्राउन शुगर थोड़ी कम हानिकारक है लेकिन लाभ सीमित हैं। तीसरा गुड़ सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यह न सिर्फ मिठास देता है, बल्कि साथ में पोषण और औषधीय गुण भी प्रदान करता है। ऐसे में सेहत का ध्यान रखते हुए मिठास चाहिए तो गुड़ को ही प्राथमिकता देना चाहिए।