क्या वाकई हेल्दी होती हैं Zero Sugar ड्रिंक्स? पढ़ें क्या कहते हैं जाने-माने हार्ट स्पेशलिस्ट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल वजन कम करने वाले या डायबिटीज से बचने वाले लोग अक्सर नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स की जगह "डाइट" या "जीरो शुगर" ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि चीनी नहीं है, तो नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन क्या यह वाकई सच है? आइए, डॉ. दिमित्री यारनोव से इस बारे में समझते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

(Image Source: AI-Generated) 'जीरो शुगर' या बड़ा धोखा? हार्ट ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट और एडवांस हार्ट फेलियर के विशेषज्ञ डॉ. दिमित्री यारनोव ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि आपके फ्रिज में रखा "जीरो शुगर" का डिब्बा अक्सर सबसे बड़ा झूठ होता है।

डॉ. दिमित्री बताते हैं कि हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि अगर आप वजन या ब्लड शुगर पर नजर रख रहे हैं, तो डाइट सोडा एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन नया डेटा बताता है कि यह सोच पूरी तरह गलत हो सकती है।

View this post on Instagram A post shared by Dmitry Yaranov, MD | Cardiologist 🫀 (@heart_transplant_doc) असली चीनी से भी ज्यादा खतरनाक? डॉ. यारनोव ने एक स्टडी का हवाला देते हुए बताया कि जो लोग रोजाना डाइट या जीरो-शुगर ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें लिवर की बीमारी का खतरा उन लोगों की तुलना में ज्यादा पाया गया, जो चीनी वाली ड्रिंक्स पीते हैं। जी हां, आपने सही पढ़ा! डॉ. दिमित्री के अनुसार, "आर्टिफिशियल स्वीटनर असली चीनी से ज्यादा नुकसान पहुंचाता दिख रहा है।"