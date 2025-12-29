Language
    बिस्तर पर लेटते ही आ जाती है नींद या 15-20 मिनट का लगता है समय? सेहत के कई राज खोलती है सोने की स्पीड

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:28 PM (IST)

    क्या आप बिस्तर पर लेटते ही सो जाते हैं या आपको नींद आने में लंबा समय लगता है? दरअसल, हम अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सोने में लगने वाला समय ...और पढ़ें

    Hero Image

    आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है सोने में लगने वाला समय (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें अपने दोस्तों की 'तकिए पर सिर रखते ही सो जाने' की क्षमता पर जलन होती है या शायद आप खुद को खुशनसीब मानते हैं कि आपको पलक झपकते ही नींद आ जाती है? अगर हां, तो यह आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए।

    दरअसल, जिसे हम अक्सर एक 'हेल्दी साइन' समझते हैं, वह वास्तव में खतरे का संकेत भी हो सकता है। जी हां, फोर्टिस हॉस्पिटल, फरीदाबाद में न्यूरोलॉजी विभाग के निदेशक डॉ. विनीत बंगा की मानें, तो बिस्तर पर लेटने और नींद आने के बीच का वह छोटा-सा समय, चाहे वह 2 मिनट हो या 15 मिनट- आपकी सेहत के गहरे राज खोलता है। यह समय बताता है कि आपका शरीर अंदर से कितना रिलैक्स्ड है या कितना थका हुआ है।

    sleep tips

    (Image Source: Freepik)

    क्या आप 2 मिनट के अंदर सो जाते हैं?

    पढ़ने में यह बहुत अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति बिस्तर पर जाते ही 2 मिनट के भीतर सो जाए। लोग इसे एक अच्छी क्षमता मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह खतरे की घंटी हो सकती है।

    अगर आप इतनी जल्दी सो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर और दिमाग बुरी तरह थका हुआ है और आप नियमित रूप से पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं। बता दें, यह अनियमित समय पर सोने या देर रात तक मोबाइल देखने के कारण हो सकता है। जब शरीर पूरी तरह से निचोड़ा हुआ महसूस करता है, तो वह तुरंत 'शट डाउन' हो जाता है, जो सामान्य नहीं है।

    15-20 मिनट का समय है सबसे बेहतरीन

    एक्सपर्ट के अनुसार, सोने का सबसे बेस्ट टइम 15 मिनट के आसपास है। अगर आपको नींद आने में लगभग 15 मिनट लगते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपका शरीर धीरे-धीरे और सही तरीके से सुस्त हो रहा है। यह समय बताता है कि आप न तो जरूरत से ज्यादा थके हुए हैं और न ही बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। आपका शरीर रिलैक्सेशन की प्रक्रिया को बिल्कुल सही मात्रा में अपना रहा है।

    मोटे तौर पर, 10 से 20 मिनट के बीच का समय सामान्य माना जाता है। यह इस बात का सबूत है कि आपका शरीर स्ट्रेस-फ्री है, आपकी इंटरनल क्लॉक सही काम कर रही है और आपने पिछली रातों में अच्छी नींद ली है।

    sleep

    (Image Source: Freepik)

    30 मिनट से ज्यादा समय लगना

    अगर आपको हर रात सोने में 30 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है, तो यह कुछ समस्याओं की ओर इशारा करता है:

    • तनाव और चिंता: यह स्ट्रेस या एंग्जायटी का संकेत हो सकता है।
    • खान-पान और आदतें: ज्यादा कॉफी पीना या स्लीप हाइजीन से जुड़ी आदतों का सही न होना भी इसका कारण हो सकता है।

    कैसे पाएं अच्छी नींद?

    आसानी से और बिना किसी संघर्ष के नींद आना ही अच्छी सेहत की निशानी है। इसे हासिल करने के लिए कुछ साधारण बदलाव किए जा सकते हैं:

    • सोने का एक तय समय बनाएं।
    • बिस्तर पर जाने से पहले मोबाइल या टीवी स्क्रीन से दूर रहें।
    • स्ट्रेस मैनेज करने पर ध्यान दें।

    जब आप इन अच्छी आदतों को अपनाएंगे, तो आपकी सोने की स्पीड अपने आप सुधर जाएगी और यह बेहतरीन सेहत की ओर ले जाएगी।

