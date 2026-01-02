क्या आप भी कड़वी ग्रीन टी से परेशान हैं? ट्राई करें ये 8 रिफ्रेशिंग और टेस्टी फ्लेवर्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ग्रीन टी सेहत और फिटनेस लवर्स की फेवरेट ड्रिंक है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को डिटॉक्स करने, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने और इम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अक्सर लोग इसे सिर्फ सामान्य तरीके से पीते हैं, जिससे बोरियत हो जाती है, लेकिन अगर आप ग्रीन टी को अलग-अलग स्टाइल और फ्लेवर में ट्राई करेंगे तो यह न केवल और स्वादिष्ट लगेगी बल्कि आपको अलग-अलग हेल्थ बेनिफिट्स भी देगी। आइए, जानते हैं ग्रीन टी का मजा लेने के कुछ हेल्दी और टेस्टी तरीके।

(Image Source: AI-Generated)

लेमन ग्रीन टी

साधारण ग्रीन टी में नींबू की कुछ बूंदें डालें। यह ड्रिंक डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ाती है और विटामिन सी के कारण स्किन को नेचुरल ग्लो देती है।

हनी ग्रीन टी

अगर आपको ग्रीन टी का स्वाद कड़वा लगता है तो इसमें शहद मिलाएं। ये इसे मीठा और हेल्दी बनाता है। शहद के एंटीबैक्टीरियल गुण गले और पाचन दोनों के लिए फायदेमंद हैं।

मिंट ग्रीन टी

पुदीने की फ्रेश ताजी पत्तियां डालकर बनाई गई ग्रीन टी गर्मियों में रिफ्रेशमेंट का बेस्ट ऑप्शन है। यह पाचन को सुधारती है और दिमाग को ठंडक पहुंचाती है।

जिंजर ग्रीन टी

अदरक वाली ग्रीन टी ठंड के मौसम में सबसे हेल्दी ड्रिंक है। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सर्दी-जुकाम से बचाते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं।

आFस्ड ग्रीन टी

अगर आप ठंडी ड्रिंक पसंद करते हैं तो ग्रीन टी को ठंडा करके उसमें आइस क्यूब्स, नींबू और पुदीना डालें। यह हेल्दी कोल्ड ड्रिंक गर्मियों के लिए परफेक्ट है।

फ्रूटी ग्रीन टी

ग्रीन टी में ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी या एप्पल जूस की कुछ बूंदें डालकर ट्राई करें। इससे इसका स्वाद फ्रूटी और रिफ्रेशिंग हो जाता है, साथ ही विटामिन्स का डोज भी बढ़ता है।

स्पाइस्ड ग्रीन टी

दालचीनी, इलायची या लौंग डालकर ग्रीन टी बनाएं। इसका स्वाद मसाला चाय जैसा लगेगा लेकिन बिना दूध और शक्कर के, जो इसे और भी हेल्दी बनाता है।

तुलसी ग्रीन टी

ग्रीन टी में ताजी तुलसी की पत्तियां डालकर उबालें। तुलसी के एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और सर्दी-जुकाम से बचाव करते हैं।

ग्रीन टी को रोजाना पीने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं, लेकिन हर दिन इसे एक ही तरीके से लेने के बजाय अलग-अलग फ्लेवर्स में ट्राई करना ज्यादा हेल्दी है। चाहे आप लेमन-हनी वाली सुबह पीएं, जिंजर-तुलसी वाली सर्दियों में लें या गर्मियों में आईस्ड ग्रीन टी, हर फ्लेवर आपको नया अनुभव देगा।