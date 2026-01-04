सेहत का खजाना हैं फर्मेंटेड फूड्स, गट हेल्थ से लेकर वेट लॉस तक में मिलेगी मदद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल सेहत को लेकर जागरूक लोग अपनी डाइट में फर्मेंटेड फूड्स को तेजी से शामिल कर रहे हैं। दही, इडली, डोसा, कांजी, अचार, किमची और छाछ जैसे फर्मेंटेड फूड्स सदियों से भारतीय और एशियाई खानपान का हिस्सा रहे हैं। यह फूड्स खाने में काफी टेस्टी होने के साथ ही सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं।

फर्मेंटेड फूड्स वो होते हैं जिन्हें फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स बनते हैं, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं फर्मेंटेड फूड्स खाने के कुछ लाजवाब फायदे, जो आपकी सेहत को अंदर से मजबूत बनाते हैं।

पाचन तंत्र को बनाएं मजबूत फर्मेंटेड फूड्स में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। इससे गैस, कब्ज, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं में राहत मिलती है और खाना जल्दी पच जाता है। इम्यूनिटी को करें बूस्ट हमारी इम्यूनिटी का बड़ा हिस्सा आंतों से जुड़ा होता है। फर्मेंटेड फूड्स आंतों को हेल्दी रखते हैं, जिससे शरीर की इम्यून सिस्टम मजबूत होती है और सर्दी-जुकाम जैसी समस्या का खतरा कम रहता है। मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा (Picture Credit - AI Generated) शोध बताते हैं कि आंत और दिमाग के बीच गहरा संबंध होता है। फर्मेंटेड फूड्स स्ट्रेस, चिंता और डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में मददगार हो सकते हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं। हेल्दी हेल्थ के लिए बेहतर कुछ फर्मेंटेड फूड्स दिल की बीमारियों का खतरा कम करने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक्स खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बेहतरीन है। वजन कंट्रोल में मददगार बढ़ते वजन से परेशान लोगों को भी फर्मेंटेड फूड्स को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं। इससे वजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।