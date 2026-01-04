कहीं आप भी तो गलत तरीके से नहीं दे रहे बच्चे को नेबुलाइजर? डॉक्टर बोले- छोटी-सी गलती पड़ सकती है भारी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, कोई इन्फेक्शन होता है या एलर्जी होती है, तो नेबुलाइजर सबसे मददगार साथी साबित होता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए दवाई को सीधे बच्चे के फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेबुलाइजर का पूरा फायदा बच्चे को तभी मिलता है जब उसे देने का तरीका बिल्कुल सही हो?

रेडिक्स हेल्थकेयर, निर्माण विहार, दिल्ली के चेयरमैन और वरिष्ठ सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. रवि मलिक का कहना है कि अक्सर माता-पिता नेबुलाइजर देते समय कुछ छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। आइए जानते हैं कि अपने बच्चे को सुरक्षित और सही तरीके से नेबुलाइजर कैसे दें (How To Use Nebulizer For Baby)।

(Image Source: AI-Generated) नेबुलाइजर क्या है और क्यों दिया जाता है? नेबुलाइजर का इस्तेमाल मुख्य रूप से सांस से जुड़े इन्फेक्शन (Respiratory Infections) या एलर्जी के दौरान किया जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए दवाई को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे बच्चे को जल्दी राहत मिलती है।

नेबुलाइजर इस्तेमाल करने का सही तरीका नेबुलाइजर शुरू करने से पहले साफ-सफाई और सही उपकरणों का चुनाव सबसे जरूरी है: हाथों की सफाई: नेबुलाइजर को छूने से पहले अपने हाथों को पूरी तरह से धोकर साफ कर लें।

नेबुलाइजर को छूने से पहले अपने हाथों को पूरी तरह से धोकर साफ कर लें। साफ उपकरण: ध्यान रखें कि नेबुलाइजर मशीन और उसकी ट्यूबिंग पूरी तरह से साफ और सूखी हो।

ध्यान रखें कि नेबुलाइजर मशीन और उसकी ट्यूबिंग पूरी तरह से साफ और सूखी हो। मास्क का सही चुनाव: बच्चे की उम्र और चेहरे की शेप के अनुसार सही मास्क चुनें। अगर बच्चा छोटा है, तो छोटा मास्क लें और अगर बच्चा बड़ा है, तो बड़ा मास्क इस्तेमाल करें। सही मास्क होने से दवाई बर्बाद नहीं होती और सीधे बच्चे की नाक/मुंह में जाती है। View this post on Instagram A post shared by Dr. Ravi Malik | M.D. Pediatrician (@drravimalik) फॉलो करें 3 आसान स्टेप्स एक बार जब आप तैयारी कर लें, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें: दवाई भरना: नेबुलाइजर के चैंबर में डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई डालें।

नेबुलाइजर के चैंबर में डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई डालें। बच्चे की स्थिति: बच्चे को गोद में या कुर्सी पर एकदम सीधा बैठाएं। यह दवाई को फेफड़ों तक सही ढंग से पहुंचने में मदद करता है।

बच्चे को गोद में या कुर्सी पर एकदम सीधा बैठाएं। यह दवाई को फेफड़ों तक सही ढंग से पहुंचने में मदद करता है। मास्क लगाना: मास्क को बच्चे के चेहरे पर अच्छे से फिक्स करें और फिर नेबुलाइजर मशीन को ऑन कर दें। नेबुलाइजर देखते ही रोने लगता है बच्चा? आमतौर पर इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 5 मिनट का समय लगता है, जब तक कि चैंबर में मौजूद दवाई खत्म नहीं हो जाती। छोटे बच्चे अक्सर नेबुलाइजर का मास्क लगाने में घबराते हैं या रोते हैं। ऐसे में, बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए आप उन्हें कोई खिलौना दिखा सकते हैं या उनसे बातें कर सकते हैं ताकि वे शांत रहें और दवाई पूरी तरह ले सकें।