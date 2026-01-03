क्या वाकई बच्चों के नाक-कान में तेल डालना सही है? हर माता-पिता को सुनना चाहिए डॉक्टर का जवाब

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर मां चाहती है कि उसका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे और इसी चाहत में हम अक्सर पुराने नुस्खों पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि प्यार और देखभाल में किया गया एक छोटा-सा काम आपके बच्चे को अस्पताल तक पहुंचा सकता है?

जी हां, रेडिक्स हेल्थकेयर, निर्माण विहार, दिल्ली के चेयरमैन और वरिष्ठ सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. रवि मलिक का कहना है कि जिस काम को हम बच्चों की 'सेहत' का राज समझते हैं, वह असल में निमोनिया और गंभीर इन्फेक्शन की वजह बन सकता है। इससे पहले कि देर हो जाए, जानिए यह आदत क्यों खतरनाक है।

(Image Source: AI-Generated) नाक में तेल डालना हो सकता है जानलेवा डॉक्टर का कहना है कि सरसों का तेल बहुत गाढ़ा होता है और यह जलन पैदा करने वाला होता है। जब हम इसे बच्चे की नाक में डालते हैं, तो यह फायदे की जगह नुकसान करता है।