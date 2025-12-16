Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिस्तर पर लेटते ही 5 मिनट में सो जाएगा बच्चा, हर माता-पिता को आजमाने चाहिए डॉक्टर के बताए 5 तरीके

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:31 AM (IST)

    क्या आप अपने बच्चे को सुलाने के लिए हर रोज स्ट्रगल करते हैं? जी हां, कई माता-पिता के लिए बच्चे को समय पर सुलाना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन अगर कुछ ...और पढ़ें

    Hero Image

    इन 5 आसान तरीकों से चुटकियों में सो जाएगा आपका बच्चा (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप घंटों बच्चे को गोद में झुलाकर या थपकी देकर थक चुके हैं? हर माता-पिता की यही चाहत होता है कि उनका बच्चा बिस्तर पर लेटते ही बिना किसी नाटक के सो जाए। सोचिए, कैसा हो अगर आपका बच्चा सिर्फ 5 मिनट में गहरी नींद में चला जाए? जी हां, यह कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेडिक्स हेल्थकेयर, निर्माण विहार, दिल्ली के चेयरमैन और वरिष्ठ सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. रवि मलिक बताते हैं कि सही तापमान, सही माहौल और एक पक्के नियम के साथ आप इस मुश्किल काम को चुटकियों में आसान बना सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 सीक्रेट तरीके।

    सोने का समय तय करें

    सबसे पहले बच्चे के सोने का एक 'रूटीन' यानी नियम बनाना बहुत जरूरी है। हर दिन बच्चे के सोने का समय एक ही होना चाहिए। जब आप एक निश्चित समय तय कर लेते हैं, तो बच्चे का शरीर खुद ब खुद उस समय पर नींद महसूस करने लगता है।

    स्क्रीन से दूरी बनाएं

    आजकल बच्चे मोबाइल या टीवी देखे बिना सोना नहीं चाहते, लेकिन यह उनकी नींद के लिए हानिकारक है। सोने से कम से कम एक घंटा पहले बच्चे को कोई भी स्क्रीन (मोबाइल, टीवी, टैबलेट) न दिखाएं। इससे उनका दिमाग शांत होगा और उन्हें जल्दी नींद आएगी।

    रोशनी और शोर बंद रखें

    सोते समय कमरे का माहौल शांत होना चाहिए:

    • रोशनी: कमरे की लाइट बंद कर दें या बहुत ही धीमी कर दें। अंधेरा नींद लाने में मदद करता है।
    • आवाज: कमरे में कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें और सभी नोटिफिकेशन बंद कर दें ताकि अचानक आने वाली आवाज से बच्चे की नींद न टूटे।

    Making child sleep

    (Image Source: AI-Generated) 

    वाइट नॉइस का इस्तेमाल करें

    बच्चे को सुलाते समय आप 'वाइट नॉइस' (एक तरह की धीमी, निरंतर और सुकून देने वाली आवाज) का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बच्चे को रिलैक्स करने में मदद करता है। इसके साथ ही, बच्चे को प्यार से थपकी दें, जिससे वह सुरक्षित महसूस करे और जल्दी सो जाए।

    कमरे का सही तापमान

    अच्छी नींद के लिए कमरे का तापमान सही होना बहुत मायने रखता है।

    • कमरे का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें।
    • इसे 'थर्मो-न्यूट्रल' तापमान माना जाता है, जिसमें बच्चे को न ज्यादा गर्मी लगती है और न ही ठंड, और नींद बहुत अच्छी आती है।

    अगर आप इन सभी सावधानियों को अपनाते हैं, तो डॉक्टर का कहना है कि आपका बच्चा निश्चित रूप से सिर्फ 5 मिनट के अंदर सो जाएगा।

    यह भी पढ़ें- क्या मां के बाल धोने या ठंडा पानी पीने से बच्चे को हो सकता है निमोनिया? पढ़ें डॉक्टर की राय

    यह भी पढ़ें- अटेंशन पेरेंट्स! बिस्किट को बच्चों के लिए धीमा जहर बता रहे हैं डॉक्टर, वजह जानकर आप नहीं करेंगे गलती