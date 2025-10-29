Language
    रोज सुबह खाली पेट पिएं आंवले का पानी, सेहत को मिलेंगे 6 कमाल के फायदे

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:33 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं अगर आप अपनी सुबह की चाय या कॉफी को आंवले के पानी से रिप्लेस कर दें, तो आपकी सेहत को क्या-क्या फायदे (Amla Water Benefits) मिल सकते हैं? दरअसल, आंवला विटामिन-सी के साथ-साथ और भी कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसलिए सुबह खाली पेट इसका पानी पीने से सेहत को कई फायदे मिल सकते हैं। 

    आंवले का पानी पीने से सेहत में कैसे बदलाव नजर आएंगे? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आंवला का स्वाद खट्टा और हल्का कसैला होता है। इसलिए कई लोग इसे कच्चा खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यह विटामिन्स और मिनरल्स का लाजवाब सोर्स है। इसलिए अगर आपको आंवला कच्चा खाना नहीं पसंद, तो आप इसका पानी (Amla Water Health Benefits) भी पी सकते हैं। 

    जी हां, रोज सुबह आंवला का पानी पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद (Benefits of Drinking Amla Water) हो सकता है। यह कई बीमारियों से बचाव में आपकी मदद करेगा और पूरी सेहत को दुरुस्त बनाने में मदद करेगा। आइए जानें रोज सुबह आंवला का पानी पीने से सेहत को क्या फायदे मिल सकते हैं। 

    इम्युनिटी बढ़ाए

    आंवला विटामिन-सी का सबसे बेहतर नेचुरल सोर्स है। संतरे की तुलना में एक आंवले में 20 गुना ज्यादा विटामिन-सी पाया जाता है। विटामिन-सी व्हाइट ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, जिससे इम्युनिटी मजबूत बनती है। साथ ही, इसके एंटी-ऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे सेल्स डैमेज नहीं होते। इसलिए नियमित रूप से आंवले का पानी पीने से सर्दी-जुकाम, इन्फेक्शन और अन्य बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है।

    पाचन तंत्र के लिए वरदान

    आंवला पाचन संबंधी समस्याओं जैसे अपच, कब्ज, एसिडिटी और गैस के लिए रामबाण उपाय है। यह पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंट्रोल करता है, जिससे खाने का पाचन बेहतर होता है। इसके अलावा, इसमें मौजूद फाइबर कब्ज से राहत दिलाता है। यह लिवर को डिटॉक्सीफाई करने में भी मददगार है।

    त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद

    विटामिन-सी और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर आंवले का पानी आपकी त्वचा के लिए किसी दवा से कम नहीं है। यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर त्वचा को साफ और चमकदार बनाता है। इसके एंटी-एजिंग गुण झुर्रियों और फाइन लाइन्स को कम करते हैं। साथ ही, यह बालों की जड़ों को मजबूत कर, डैंड्रफ दूर कर और बालों का झड़ना कम करके लंबे, घने और चमकदार बाल देने में सहायक है।

    वजन घटाने में सहायक

    आंवले का पानी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है। तेज मेटाबॉलिज्म का मतलब है शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में मदद करता है। यह एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में काम कर शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इसे पीने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे ओवरईटिंग का रिस्क भी कम हो जाता है।

    डायबिटीज कंट्रोल में कारगर

    आंवला इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मददगार साबित होता है। टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए तो आंवले का पानी खासतौर से फायदेमंद माना जाता है।

    आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद

    आंवला विटामिन-ए और कैरोटीनोइड्स का एक अच्छा सोर्स है, जो आंखों की स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। यह मोतियाबिंद के खतरे को कम करने के साथ-साथ आंखों की रोशनी को तेज करने में मदद करता है। कंप्यूटर और मोबाइल के इस दौर में आंवले का पानी आंखों के लिए एक टॉनिक का काम कर सकता है।

    आंवले का पानी कैसे बनाएं?

    एक गिलास पानी में 2 चम्मच आंवला पाउडर मिलाकर अच्छी तरह घोल लें। आप चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा शहद और नींबू का रस भी मिला सकते हैं। ताजे आंवले का इस्तेमाल करने के लिए, 2-3 आंवलों का पेस्ट बनाकर पानी में घोल लें और छानकर पिएं। 

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।